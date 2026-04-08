Junior se encuentra listo para enfrentar al Palmeiras, este miércoles, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, por la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

El entrenador Alfredo Arias busca romper la mala racha del equipo rojiblanco ante ‘el Verdao’, club al que no le ha podido sacar ni un empate en cuatro partidos jugados.

Los brasileños, por su parte, van con lo mejor de su nómina para afrontar su debut en el certamen del cual son los actuales subcampeones.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Kevin Pérez, Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez.