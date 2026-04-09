El empate es bueno. No es conformismo. Es realismo y sensatez. En un partido en el que los pronósticos eran totalmente pesimistas y pocos apostaban un centavo por Junior, el equipo rojiblanco consiguió un punto digno y valioso al empatar 1-1 ante el todopoderoso Palmeiras, anoche en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, en la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

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Teófilo Gutiérrez, de penalti a los 9 minutos de juego, puso a ganar a los anfitriones, mientras que Ramón Sosa conquistó la igualdad a los 55.

‘El Tiburón’, más allá de la alineación de tres defensas centrales, no salió a esconderse. Nada de temor ni de recato ante el subcampeón de América y actual líder del Torneo Brasileirao.

Con agresividad, decisión y atrevimiento, empezó jugando de tú a tú, tomando precauciones, pero confiando en sus fortalezas.

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En medio de esa buena actitud que demostraban los rojiblancos en el amanecer del compromiso, surgió un claro penalti contra Jhomier Guerrero que el árbitro argentino Maximiliano Ramírez no sancionó en primera instancia, pero al ser alertado y llamado por el VAR para revisarlo, determinó señalarlo.

Teófilo Gutiérrez, el hombre de la experiencia y jerarquía, levantó la mano y ejecutó desde los doce pasos con calidad y acierto. El arquero Carlos Miguel se estiró hacia su mano derecha, mientras la pelota iba a su izquierda.

Un 1-0 que hizo estallar de emoción a un Jaime Morón teñido de rojiblanco en todas sus tribunas, con una pequeñita mancha verde en la zona noroccidental del escenario.

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La anotación envalentonó más a Junior, le brindó seguridad y afianzó su creencia de que se le podía ganar al ‘Verdao’.

Daniel Rivera, Juan David Ríos, Jesús Rivas y Kevin Pérez agarraron el escudo y la lanza para dar batalla y agigantarse con la amenazante reacción del Palmeiras, que intentaba poner en aprietos a la defensa local, pero no lo conseguía del todo con nitidez.

A pesar de un par de titubeos de Jermein Peña y algunos excesos de confianza de Jhonier Guerrero, Junior se las arreglaba para mantener a raya a los visitantes y no permitirles la generación de opciones claras de gol.

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Guerrero protagonizó dos fugas por la derecha que pudieron haber terminado mejor, pero un remate de Pérez con sello de gol fue bloqueado, y un tiro del lateral derecho se fue desviado por poco.

Había concentración, garra, orden y dinámica para pelearle el juego a la escuadra brasileña.

Rivas y Pérez defendían con el cuchillo entre los dientes y conducían la pelota con habilidad. No la prestaban al rival. La sabían proteger.

En los 10 minutos finales, la humedad golpeó duro, el aire se acabó en Junior y Palmeiras remató mejor, presionando y sembrando riesgo en el área de Silveira.

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Ya en el segundo periodo, Abel Ferreira movió el banco y mandó al terreno de juego al paraguayo Ramón Sosa y a Khellven por Mauricio y Arthur, mientras Alfredo Arias apostó por los mismos once aunque Teófilo y Chará evidenciaban cansancio.

Cuando el entrenador uruguayo por fin se dio cuenta que había que refrescar y se disponía a hacer las dos primeras sustituciones, un parpadeo de la retaguardia local resultó carísimo.

Rivera y Monzón van a la misma bola con ‘el Flaco’ López, dejan libre a Sosa, el delantero paraguayo se anticipa a la titubeante salida de Silveira, lo elude y define a placer con la portería desguarnecida.

Un 1-1 que enfrió el ánimo de los rojiblancos en la cancha y en las tribunas. No se asimiló el golpe.

Los cambios de Arias no fueron los esperados. Inicialmente sacó a Teófilo, que estaba agotado, y a Pérez, que venía siendo uno de los destacados, para incluir a un desconectado Paiva y a un tanque de oxígeno, Celis.

La salida de Pérez no se entendió mucho, sobre todo ante lo mal que se veía Chará. El vallecaucano era quien debía salir.

Tampoco fue atinada la sustitución de Rivas. Pisaba las dos áreas, era el eje del Junior, su jugador más sobresaliente.

Palmeiras se hizo dueño de la pelota y recostó el juego hacia el área anfitriona. No pararon los acercamientos, los tiros de esquina, cobros de pelota quieta y los merodeos. Sufrimiento total.

Fue un segundo tiempo estresante para el equipo y sus hinchas, Palmeiras no daba respiro y rozaba la victoria con remates peligrosos desde fuera del área que salieron desviados por muy poco.

La entrada de Muriel y Canchimbo tampoco funcionó del todo. Solo el juvenil metió miedo con un par de piques por izquierda, uno en especial que casi termina en gol de no ser por la intervención del portero Carlos Miguel.

Junior terminó resistiendo y con el credo en la boca ante los continuos embates de Palmeiras, que hizo del segundo periodo una herradura.

Lástima el descuido en el gol del ‘Verdao’, pero en últimas, teniendo en cuenta las charreteras, jerarquía, la actualidad y superioridad del Palmeiras, el punto es digno y valioso.

MINUTO A MINUTO

4. Falta de Mauricio sobre Rivas en el área visitante. El árbitro pita penal después de revisar en el VAR.

9. Gol de Junior. Teófilo Gutiérrez ejecuta a la mano izquierda del arquero, que se lanza a su derecha.

17. Saque rápido de Silveira y contragolpe de Guerrero que finaliza con un remate potente de Kevin Pérez que se estrella en la humanidad de un defensor del ‘Verdao’.

21. Buena combinación de toques de Teo y Kevin Pérez que deriva en una entrada al área y remate peligroso de Guerrero.

39. Disparo de Marlon Fleitas que Silveira rechaza a un costado.

48. Nuevo riflazo de Marlon Fleitas. La pelota pasa zumbando el vertical diestro de Mauro Silveira.

55. Gol de Palmeiras. Descuido de Junior tras un saque de banda a favor. Rivera y Monzón van equivocadamente por el mismo hombre, ‘Flaco’ López, Peña queda enganchado, y Sosa entra solitario ante la tibia salida de Silveira, le adelanta el balón y define con el arco solo.

67. Khellven saca un remate venenoso que pasó cerca del palo izquierdo de Mauro Silveira.

84. Agustín Giay casi anota el segundo de Palmeiras en un remate que se fue rozando el vertical.

86. Joel Canchimbo se fuga por izquierda y saca zurdazo que el guardameta del ‘Verdao’ desvía.

90+3. Disparo fortísimo de Palmeiras que amarra el arquero Mauro Silveira.