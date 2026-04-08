El Independiente Santa Fe buscará este jueves disipar las dudas que ha dejado esta temporada cuando reciba en el estadio El Campín de Bogotá al Peñarol, que espera debutar sumando en el Grupo E de la Copa Libertadores, en el que también están Platense y Corinthians.

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Los capitalinos, dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto, son conscientes de la importancia de este partido para su temporada, pues actualmente ocupan el puesto 13 de la liga colombiana, cada vez tienen menos oportunidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales y por eso el torneo continental es su gran apuesta.

El mejor ejemplo de su irregularidad está en que de sus últimos tres partidos, pues los bogotanos ganaron uno, perdieron otro y empataron el restante, que terminó 2-2 con el Deportes Tolima el sábado pasado.

Para el debut en Libertadores, Repetto no contará con los laterales Yeicar Perlaza y Mateo Puerta por lesión, mientras que el guardameta titular, Andrés Mosquera Marmolejo, está en duda.

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En cuanto al resto de la nómina, el uruguayo pondrá en la cancha a sus jugadores más destacados, como el veterano goleador Hugo Rodallega, el extremo Ómar Fernández, el centrocampista Yilmar Velásquez, el central argentino Emanuel Olivera y el lateral Christian Mafla.

Peñarol, por su parte, viene motivado tras vencer 0-2 al Progreso con un doblete del colombiano Luis Miguel Ángulo el sábado pasado, con lo que es segundo de la liga uruguaya con 22 puntos, a uno del líder Racing de Montevideo.

Los Carboneros, dirigidos por Diego Aguirre, esperan que el buen momento que viven en el torneo de su país se refleje en la Copa Libertadores, en la que apuntan a mejorar lo hecho el año pasado cuando fueron eliminados en octavos de final por Racing de Avellaneda.

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El equipo uruguayo viajó el martes a Bogotá con una nómina de 23 jugadores y tendrá como principales bajas al portero Washington Aguerre, quien está suspendido y será reemplazado por el veterano Sebastián Britos, y al experimentado delantero Abel Hernández.

En cuanto al resto de la nómina, a la capital colombiana viajaron el delantero Matias Arezzo, el extremo Angulo, el creativo Leo Fernández, el centrocampista argentino Eric Remedi y el central Mauricio Lemos.

“Nuestro claro objetivo es pasar la fase como primera cosa y después empieza otra historia. Nos tocó un grupo difícil y tenemos que sumar todos los puntos posibles”, expresó Aguirre en una conferencia de prensa.