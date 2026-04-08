El Sporting de Braga y el Betis empataron 1-1 en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa y dejaron todo abierto para la vuelta del jueves 16 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se dilucidará el pase a las semifinales tras un primer asalto muy igualado, con un gol para cada uno en cada tiempo.

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El Braga, con más posesión del balón, pero pocas llegadas claras al área visitante, se adelantó a los 4 minutos y 10 segundos por medio del austríaco Florian Grillitsch, aunque en el segundo periodo el equipo español, con un partido serio, pero sin ser brillante, empató al convertir el colombiano Cucho Hernández (m.61) un penalti del francés Gorby sobre el marroquí Ez Abde.

Se medían en la primera cita de esta eliminatoria un Braga experimentado en Europa, cuarto clasificado en Portugal y dirigido por el mallorquín Carlos Vicens, discípulo de Pep Guardiola, y un Betis obligado a redimirse de su mal momento, con seis partidos de Liga sin ganar (4 de 18 puntos) y tres perdidos seguidos a domicilio entre todas las competiciones.

Con bajas sensibles en ambos conjuntos, el uruguayo Roberto Zalazar, su máximo goleador, en el cuadro luso y los lesionados de larga duración Isco y el argentino Lo Celso -no inscrito para la Liga Europa- en el Betis, además del congoleño Bakambu o el dominicano Junior, el técnico chileno Manuel Pellegrini refrescó a su equipo con seis cambios.

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Apostó por el meta Pau López, habitual en este torneo, el brasileño Natan de Souza y el suizo Ricardo Rodríguez en la zaga, los medios Álvaro Fidalgo y Marc Roca, y el extremo marroquí Ez Abde, en detrimento de Valles, Bellerín, Llorente, el argentino Valentín Gómez, Altimira y el extremo brasileño Antony, suplente al ser reservado por sus problemas de pubis.

Vicens sólo hizo dos variaciones respecto al partido de liga ante el Moreirense, al relevar Diego Rodrigues y el austriaco Florian Grillitsch al medio Joao Moutinho y al delantero español Fran Navarro, con el también español Pau Víctor en punta.

El duelo comenzó con el Braga más intenso y dinámico ante un Betis despistado. Esto se plasmó pronto en el marcador, tras un aviso del exmalaguista Horta que detuvo Pau López (m.3), al rematar de tacón Grillitsch un córner raso sacado al primer palo y hacer el 1-0, a los 4 minutos y 10 segundos, en una jugada ensayada que sorprendió a los sevillanos.

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El cuadro luso controló más el juego, a pesar de que el equipo español reaccionó sólo dos minutos después del mazazo recibido, cuando Bartra marcó tras un rechace del checo Lukas Hornícek a remate del colombiano Cucho Hernández, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El Braga siguió mandando, pero ya se vislumbró un cambio en los de Pellegrini.

Al Betis le costó hilvanar su juego de toque y asociarse más en ataque, aunque dio un paso adelante mediada la primera mitad y estuvo cerca del empate por medio de un Bartra muy activo, al cabecear a un poste una falta botada por Roca en el 24; de Abde, que remató al ‘muñeco’ dos minutos más tarde; y del Cucho, muy incisivo, con un buen testarazo que abortó con un paradón Hornícek y en algún intento más. Aun así, Pau Víctor también pudo ampliar la renta local en el añadido.

En la reanudación, ya con Antony en el césped al relevar al marroquí Amrabat en una apuesta ofensiva de Pellegrini, el Betis salió sin la chispa y el empuje necesarios para imponerse y meter miedo a un Braga más dominador, de nuevo, en los primeros minutos desde la posesión, lo que dificultó los planes de los verdiblancos, que perdían muy pronto el balón.

El conjunto bracarense, bien situado en el campo y que lo intentó con un chut lejano de Grillitsch que desvió Pau, siguió tocando y amagando, aunque nada más rebasarse la hora de juego el Betis logró el 1-1 al transformar Cucho Hernández, su hombre más enchufado y peligroso en el Municipal de Braga, un penalti clarísimo cometido por Gorby sobre Abde.

¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! Tremendo zapatazo de Cucho Hernández para anotar el 1-1 de Betis vs. Braga en Portugal.



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A la espera de alguna contra, Pellegrini, que no contará con Natan en la vuelta al ver una amarilla que acarrea sanción, renovó por completo su medio campo con Altimira y Deossa, y no asumió riesgos ante el mayor ritmo que buscaron los portugueses, con mucho toque, pero sin llegadas claras.

Antony buscó el gol en la prolongación con un tiro de rosca que se marchó fuera por poco, con lo que todo quedó abierto para la cita de La Cartuja.