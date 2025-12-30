El delantero Samy Merheg dejó su Colombia natal para embarcarse en el fútbol portugués y este martes fue anunciado como la reciente incorporación del Sporting de Braga que dirige el técnico español Carlos Vicens.

Leer también: Más de 150 millones de peticiones de entradas ha recibido la Fifa para el Mundial 2026

Merheg, de 19 años, firmó con el Braga un contrato de dos temporadas y media y con otras dos opcionales, según informó el equipo del norte de Portugal en un comunicado.

Además, llega al actual quinto clasificado de la Liga portuguesa como jugador libre tras haber rescindido su contrato el pasado mes de octubre con el Deportivo Pereira, debido a los problemas financieros que atravesaba el equipo en el que desarrolló su carrera profesional.

Se trata del regreso de Samy ‘El Tanque’ Merheg a la Península Ibérica, ya que dio sus primeros pasos en el fútbol en clubes españoles como Marcet, Sant Cugat o Cornellà.

Leer más: Anthony Joshua habló luego del accidente vial que tuvo en Nigeria: “Nuestras más sinceras condolencias”

Merheg, aunque nació en Colombia, es internacional con Líbano, país con el que tiene vínculos a través de su padre, el exsenador colombiano de ascendencia libanesa Habib Merheg.