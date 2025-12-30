El pasado lunes 29 de diciembre el boxeador Anthony Joshua estuvo involucrado en un siniestro de tránsito ocurrido en el suroeste de Nigeria.

El accidente dejó como saldo dos personas fallecidas. El hecho se registró en una vía interurbana de alto flujo vehicular y obligó a la activación de protocolos de emergencia.

De acuerdo con reportes oficiales, el accidente se produjo en la carretera que conecta Lagos con Ibadan, cuando un vehículo particular colisionó con un camión detenido en el carril. En el automóvil viajaba el excampeón mundial de los pesos pesados, quien fue evacuado rápidamente del lugar.

“Anthony Joshua’s accident in Lagos should act as a reminder for Africans in diaspora should stop fantasizing about Africa. There was no paramedics, no emergency support; that’s the reality of what most people have to live by in Africa.”



- Man says

pic.twitter.com/m28sWQWpRj — 𝔼𝕤𝕞𝕒𝕣𝕥😎 (@Esmart26) December 30, 2025

Asimismo, Joshua fue trasladado a un centro asistencial en Lagos, donde recibió atención médica preventiva. Fuentes cercanas a su equipo confirmaron que el deportista presenta lesiones leves y permanece bajo observación, sin riesgo vital.

Además, las autoridades señalaron que el boxeador no conducía el vehículo al momento del choque. Las víctimas mortales fueron identificadas como ocupantes del automóvil, mientras que el personal de seguridad del atleta se movilizaba en otro transporte que no se vio afectado.

The personal trainer of Anthony Joshua Abdul Latif who lost his life in the tragic accident in Nigeria was embarking on a project called spot Project aimed at equipping children with school facilities, sports and quality education. Everything is gone! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ZNy6Jddvep — Harrismadeit 🇨🇦🇬🇭 (@1harrismadeit) December 29, 2025

Horas después del incidente, representantes del púgil británico emitieron un pronunciamiento en el que expresaron condolencias a los familiares de las personas fallecidas y pidieron respeto por la privacidad de los involucrados. En el mismo texto se aclaró que Joshua se encuentra consciente y estable, y que continuará en evaluación médica durante las próximas horas.

“Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con las familias y amigos de todos los afectados, y pedimos que se respete su privacidad en este momento increíblemente difícil. No se harán más comentarios en este momento. Anthony Joshua y otro pasajero fueron evacuados inmediatamente a un centro médico especializado en Lagos. Tras evaluaciones clínicas exhaustivas, los médicos han confirmado que ambos pacientes están estables y no requieren ninguna intervención médica de emergencia en este momento”, indicaron.

Anthony Joshua is probably the luckiest man this week. This is a proof that God exist. pic.twitter.com/pm2Po8xGVc — 𝐕𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨 (@Varticoo) December 29, 2025

El deportista de 36 años había viajado a Nigeria días después de su reciente victoria por nocaut frente a Jake Paul, combate que significó su retorno a la actividad profesional tras más de un año sin pelear.