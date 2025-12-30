El pasado lunes 29 de diciembre el boxeador Anthony Joshua estuvo involucrado en un siniestro de tránsito ocurrido en el suroeste de Nigeria.
El accidente dejó como saldo dos personas fallecidas. El hecho se registró en una vía interurbana de alto flujo vehicular y obligó a la activación de protocolos de emergencia.
De acuerdo con reportes oficiales, el accidente se produjo en la carretera que conecta Lagos con Ibadan, cuando un vehículo particular colisionó con un camión detenido en el carril. En el automóvil viajaba el excampeón mundial de los pesos pesados, quien fue evacuado rápidamente del lugar.
Asimismo, Joshua fue trasladado a un centro asistencial en Lagos, donde recibió atención médica preventiva. Fuentes cercanas a su equipo confirmaron que el deportista presenta lesiones leves y permanece bajo observación, sin riesgo vital.
Además, las autoridades señalaron que el boxeador no conducía el vehículo al momento del choque. Las víctimas mortales fueron identificadas como ocupantes del automóvil, mientras que el personal de seguridad del atleta se movilizaba en otro transporte que no se vio afectado.
Horas después del incidente, representantes del púgil británico emitieron un pronunciamiento en el que expresaron condolencias a los familiares de las personas fallecidas y pidieron respeto por la privacidad de los involucrados. En el mismo texto se aclaró que Joshua se encuentra consciente y estable, y que continuará en evaluación médica durante las próximas horas.
“Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con las familias y amigos de todos los afectados, y pedimos que se respete su privacidad en este momento increíblemente difícil. No se harán más comentarios en este momento. Anthony Joshua y otro pasajero fueron evacuados inmediatamente a un centro médico especializado en Lagos. Tras evaluaciones clínicas exhaustivas, los médicos han confirmado que ambos pacientes están estables y no requieren ninguna intervención médica de emergencia en este momento”, indicaron.
El deportista de 36 años había viajado a Nigeria días después de su reciente victoria por nocaut frente a Jake Paul, combate que significó su retorno a la actividad profesional tras más de un año sin pelear.