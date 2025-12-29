Después de varios días en su natal Tierralta, Córdoba, Miguel Ángel Borja se desplazó a México para finiquitar su vinculación con el Cruz Azul.

Borja, que salió de River Plate de Argentina en medio de fuertes críticas tras una pobre temporada, espera recuperar su mejor versión en el balompié azteca, donde contará con mejores posibilidades económicas.

El artillero cordobés estuvo sonando, más que todo en rumores de redes sociales, para afrontar un tercer ciclo en los ‘Tiburones’, pero la realidad es que Junior no sostuvo ninguna comunicación con Borja y la escuadra mexicana ya tenía bien adelantadas sus conversaciones con él y su representante.

El colombiano arribó a territorio mexicano en la noche del domingo, sin entregar ninguna declaración y presentó exámenes médicos en la mañana de este lunes, en La Noria, sede del club cementero.

¡LLEGÓ EL NUEVO REFUERZO DE LA MÁQUINA! 🚂



Miguel Borja ya está en la CDMX. El jugador colombiano mañana realizará los estudios médicos y físicos para formar por dos años. pic.twitter.com/tkANHef9bm — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 29, 2025

Según reportes de los periodistas mexicanos que cubren toda la actualidad de Cruz Azul, Borja ya superó los exámenes médicos, pero no será presentado oficialmente como atacante azul hasta después del 31 de diciembre, cuando formalmente culmina su vinculación contractual con River Plate.

A sus 32 años, Borja vivirá otra experiencia en el exterior tras pasar por Livorno (Italia), Olimpo (Argentina), Palmeiras (Brasil), Gremio (Brasil) y River Plate (Argentina).

¡LLEGÓ EL PRIMER FICHAJE DE LA MÁQUINA! 🔥



Miguel Borja ya aterrizó en la Ciudad de México, y está listo para ser nuevo jugador de Cruz Azul a partir del 2026.



¿Qué les parece el nuevo fichaje de los Cementeros? 👀 pic.twitter.com/JEdRYIJsVe — Futbol Picante (@futpicante) December 29, 2025

El goleador sabanero también jugó en Colombia para Cortuluá, Santa Fe, Atlético Nacional y Junior, el equipo del cual es hincha.

En River, ‘el Colibrí’ anotó 62 goles y protagonizó 10 asistencias en 159 partidos.