Llevó la suerte. Carlos Valderrama anda por Turquía y ha vivido unos días muy felices al lado de su esposa, Elvira Redondo, su hija Steffi Valderrama, su nieto Milan y su yerno Daniel Moreno, quien juega en el Amed SFK, de la segunda división turca.

Luego de disfrutar la Navidad en familia en aquel país, ‘el Pibe’ se fue al Diyarbakir Stadium, escenario ubicado en la ciudad del mismo nombre, con capacidad para 33 mil espectadores, para apreciar la victoria del equipo de Moreno 3-0 sobre Igdir FK, en la segunda división.

Valderrama, que alcanzó a ser reconocido por varios de los seguidores del Amed SFK, se acomodó en un palco del escenario y desde ahí saludó y posó para las fotos que le pedían los aficionados.

Con la sencillez y amabilidad que lo caracteriza, sonrió y atendió a los turcos que lo identificaron. “Gente bacana la de Turquía”, expresó Valderrama a través de sus redes sociales.

Cortesía Carlos Valderrama posando con uno de los aficionados que lo identificaron en el Diyarbakir Stadium.

El astro samario estuvo pendiente de todo lo que sucedió antes, durante y después del compromiso. Siempre cerca de su nieto, Milán, a quien acompañaba para alentar y animar a su papá desde la tribuna.

Daniel Moreno, jugador surgido en las canteras de Barranquilla FC y Junior, les dio una alegría doble a sus familiares y convirtió dos anotaciones que redondearon el triunfo del Amed SFK.

Daniel Moreno'nun kayınpederi Kolombiyalı futbol efsanesi Carlos Valderrama

El antioqueño de 27 años de edad conquistó sus tantos, el primero y el tercero de su escuadra, a los 44 y 76 minutos, respectivamente. Mbaye Diagne, a los 56, marcó el segundo.

Amedspor 3 - 0 Iğdır Fk



Daniel Moreno - dk 75

Las dos dianas de Moreno fueron festejadas con entusiasmo y emoción por ‘el Pibe’ Valderrama, quien fue captado por las cámaras de la transmisión oficial del juego.

El @PibeValderramaP celebrando el gol de su yerno Daniel Moreno en el Amedspor que es líder de la 2ª división de Turquía.

“Daniel, ‘mijo’, qué calidad de partido. La pasamos bacano. Gracias Amed SFK”, publicó Valderrama en sus redes.

Kolombiya futbolunun efsane ismi Carlos Valderrama, Amed Sportif Faaliyetler 🆚 Alagöz Holding Iğdır FK maçını izledi.



Valderrama, Amedspor'da forma giyen Daniel Moreno'nun kayınpedesi.

En 19 fechas disputadas hasta el momento, el Amed SFK es líder del torneo de ascenso con 39 puntos, seguido por el Pendikspor, con 37 unidades.

Daniel Moreno llegó al fútbol turco a comienzos de este año después de una destacada campaña con el Deportivo Pasto, en el segundo semestre de 2024, en la cual se quedó con el Botín de Oro, tras alcanzar 17 goles.

En Junior fue dos veces campeón de Liga (2018 II y 2019 I) y dos veces ganador de la Superliga (2019 y 2020).