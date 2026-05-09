Un duro golpe recibió el ciclismo colombiano este sábado en el Giro de Italia 2026, luego de la aparatosa caída que sufrió Santiago Buitrago durante la segunda etapa de la competencia y que terminó provocando su abandono de la carrera.

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El corredor bogotano, líder del equipo Bahrain Victorious, se vio involucrado en una caída masiva cuando restaban cerca de 20 kilómetros para el final de la fracción entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria. El accidente afectó a varios ciclistas del pelotón y obligó incluso a neutralizar momentáneamente la competencia.

Atención 🚨 Caída de Santiago Buitrago en el Giro de Italia 🇨🇴💥



A 23 km de meta, el pedalista bogotano del Bahrain Victorious se fue contra el cemento tras un choque colectivo en el que también estaba el candidato al Top 5 Adam Yates (UAE Team Emirates). #GiroEnDitu… pic.twitter.com/V7Vz1lT58V — ditu (@Ditu_Tv) May 9, 2026

Tras el fuerte impacto, Buitrago no pudo continuar en carrera y tuvo que retirarse del Giro, encendiendo la preocupación en el entorno del ciclismo colombiano. Horas después, su equipo confirmó que el pedalista fue trasladado a un centro médico para realizarle exámenes y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.

La baja de Santiago Buitrago representa una sensible pérdida para el Bahrain Victorious y para Colombia, teniendo en cuenta que el bogotano llegaba como una de las principales cartas latinoamericanas para pelear puestos importantes en la clasificación general de la ‘Corsa Rosa’.

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La jornada terminó marcada por el caos y las caídas, aunque el gran ganador del día fue el uruguayo Thomas Silva, quien se quedó con la etapa y asumió el liderato de la competencia italiana.