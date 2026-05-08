El argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que la ‘Albiceleste’ al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil.

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“Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”, expresó el capitán argentino en una entrevista publicada este viernes en el canal de Youtube ‘Lo Del Pollo’.

Consultado por cuáles cree que son los favoritos, la ‘Pulga’ respondió: “Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales”.

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo “tiene una selección muy competitiva y muy buena”.

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Sin embargo, aclaró que en los mundiales “hay muchas selecciones de gran nivel” y “siempre aparece alguna sorpresa”.

En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo “llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo” y agregó: “La verdad es que cuando el grupo está junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”.

El jugador del Inter Miami se refirió además al recambio en la ‘Albiceleste’ y destacó que “hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes”.

“Aparte quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y sigue habiendo muchos chicos que vienen de abajo con muchas ganas y mucha fuerza”, añadió.

Messi fue consultado además por las dudas en torno a la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 y no ocultó su deseo: “Neymar es un amigo y obviamente que me encantaría que esté en el Mundial”.

“Ojalá pueda estar, siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté siempre va a ser uno de ellos, y sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol”, expresó sobre el delantero del Santos, con quien compartió equipo tanto en el Barcelona como en el París Saint-Germain.

El argentino, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, no hizo mención a un posible retiro del fútbol y enfatizó: “Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”.