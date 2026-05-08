Un hombre de 29 años falleció en la mañana de este viernes 8 de mayo luego de un accidente en un ascensor dentro del centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en la localidad de Engativá de la capital de la República.

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De acuerdo al reporte de las autoridades, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana. El sujeto cayó desde un cuarto piso, en hechos que aún no han podido ser esclarecidos.

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el centro comercial luego de ser alertada. Uniformados encontraron el cuerpo sin vida del hombre en el interior de uno de los ascensores del recinto.

El CTI de la Fiscalía, que asumió la investigación, empezó a indagar con testimonios y videos de cámaras de seguridad para poder establecer las causas del accidente.

Aún no se conoce la identidad del hombre, pero se pudo saber que trabajaba en un restaurante dentro del centro comercial, que no se ha pronunciado al respecto.

El hecho recuerda la tragedia ocurrida el 29 de diciembre del año pasado en el Centro Comercial Santafé, en Bogotá, después de que las autoridades confirmaran la muerte de una mujer en circunstancias parecidas.