El general retirado Eduardo Zapateiro, quien fue comandante del Ejército Nacional entre 2019 y 2022, fue imputado este viernes por presuntamente acosar sexualmente a dos mujeres que hacían parte de su equipo de trabajo, informó la Fiscalía.

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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Zapateiro como presunto responsable del delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo, señaló el ente en un comunicado.

En su investigación, la Fiscalía encontró que el oficial, mientras se desempeñó como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares y comandante del Ejército Nacional durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), al parecer aprovechó su cargo “para realizar insinuaciones de tipo íntimo y otros actos en contra de la dignidad” de las dos víctimas.

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Las mujeres, una suboficial y una abogada contratista, “indicaron que el entonces general de manera recurrente les hacía comentarios sugestivos sobre su forma de vestir o apariencia física, solicitaba fotografías personales y de connotación sexual”.

Igualmente, “en tono de mando” les pedía encuentros privados en horarios no laborales, que eran rechazados por ambas víctimas, tras lo que Zapateiro, “al parecer, ejerció hostigamientos e hizo descalificaciones públicas”. El oficial no aceptó los cargos durante su declaración.

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La gestión del general Zapateiro como comandante del Ejército estuvo opacada por la responsabilidad de algunos miembros de la institución en violaciones a los derechos humanos.

Entre las múltiples polémicas que vivió también está la suscitada en febrero de 2020 cuando presentó sus “sentidas condolencias” a los familiares del exjefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, quien había fallecido horas antes por un cáncer de esófago.

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Pese a las polémicas en las que estuvo involucrado, durante su gestión cayeron criminales como el jefe del grupo armado ilegal Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, o Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, líder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento selvático del Chocó (oeste).