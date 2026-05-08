En las últimas horas se perpetró una acción delincuencial bajo la modalidad de sicariato en la que una persona de sexo masculino perdió la vida en el municipio de Maicao, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Deivis Ramos Viloria, quien se desempeñaba como cobradiario.

El atentado se registró en la noche de este jueves 7 de mayo, en jurisdicción del barrio Harry Fominaya, en el perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, el mencionado llegó al lugar para cobrar un dinero, cuando fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sin mediar palabra sacó un arma de fuego, le propinó varios disparos y huyó con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Se conoció que el sonido de las detonaciones alertaron a residentes del sector que se acercaron e intentaron auxiliar al baleado, sin embargo, se percataron de que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a la Policía Nacional.

Minutos después, el lugar fue acordonado por varias patrullas de la entidad y una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección. De igual manera, adelantan las labores para establecer los móviles del homicidio.