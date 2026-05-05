Un adolescente perdió la vida en las últimas horas al verse involucrado en un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Jaime Zabaleta Arrieta, de 17 años de edad.

El siniestro vial se registró en la noche de este 4 de mayo, en la vía que comunica a Riohacha y Valledupar, a la altura del kilómetro 9, en el sector El Cerrito.

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Según la información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta de placa QBU-830, cuando chocó de frente contra otra persona que iba a bordo de un vehículo similar.

La fuerte colisión los dejó a ambos gravemente heridos y en estado de inconsciencia, por lo que fueron auxiliados por familiares y trasladados hasta la clínica Renacer, a donde Zabaleta Arrieta llegó sin signos vitales, de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno, quienes oficializaron su muerte.

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Por su parte, el otro afectado de 26 años de edad, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo centro asistencial, debido a que presenta un trauma craneoencefálico severo y esperan su evolución médica.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía realizaron los actos urgentes e inspección judicial. De igual manera adelantan las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y determinar responsabilidades.