A cinco días de que haya comenzado el mes de mayo, al territorio colombiano ya se aproxima la primera onda tropical del 2026. Estos sistemas meteorológicos son la antesala de los huracanes y su arribo es históricamente esperado para esta temporada del año.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó el acercamiento de este fenómeno, el cual nace en África y va transitando por el Atlántico en dirección occidente.

La máxima autoridad ambiental del país informó que en tres o cuatro días llegaría a Colombia, acompañada de condiciones lluviosas.

“La proyección de esta onda es la de una perturbación que trae humedad. Lo característico es que todas estas ondas tropicales vienen con humedad, nubosidad y, por lo tanto, condiciones de lluvia”, expresó Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, a EL HERALDO.

De acuerdo con el encargado, este sistema también podría incidir en las velocidades de viento y la altura del oleaje en la región.

Un sistema débil

La onda tropical actualmente se encuentra en Guyanas, es decir, próxima a Suramérica. Asimismo, de acuerdo con Leidy Rodríguez —meteoróloga de Corpoguajira—, la onda continúa su desplazamiento hacia el oeste con una velocidad aproximada entre 18 y 28 km/h.

Puso de presente que en las imágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) se observan lluvias dispersas en las proximidades del eje de la onda; sin embargo, el sistema se encuentra en un entorno seco.

“Esto limita su desarrollo y reduce la probabilidad de impactos significativos en corto plazo”, explicó la experta.

Por este motivo, se espera que la perturbación atmosférica tienda a debilitarse y posiblemente disiparse en los próximos días. No obstante, detrás de este fenómeno meteorológico se aproxima otra onda tropical, también emergiendo desde las costas de África, aún alejada del territorio nacional, y cuyo desplazamiento se proyecta hacia el oeste.

Pronóstico del tiempo

Pese a esto, la meteoróloga de Corpoguajira indicó que en la región Caribe colombiana podrían presentarse lluvias en algunos sectores, particularmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, así como en áreas dispersas de Bolívar, Magdalena, Atlántico, norte de Cesar y sur de La Guajira.

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Expuso que “estas precipitaciones podrían estar asociadas a la interacción de sistemas meteorológicos como la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la Baja del Darién y el ingreso de frentes fríos desde el hemisferio norte”.

Adicionalmente, se prevé que estas lluvias se presenten principalmente en horas de la tarde, debido a condiciones locales de inestabilidad atmosférica.

Sugerencias a la comunidad

En ese orden de ideas, se recomendó estar atentos a posibles lluvias aisladas y a cambios en las condiciones del tiempo. Asimismo, es crucial tomar precauciones ante eventuales ráfagas de viento y evitar la exposición durante tormentas eléctricas.

Finalmente, aconsejan mantenerse informados a través de reportes oficiales y revisar drenajes y zonas vulnerables ante la posible acumulación de agua.