Este fin de semana, el Instituto de Tránsito de Soledad graduó a 108 niños y niñas del municipio como ‘Patrulleritos Escolares 2026’, en medio de un emotivo acto en el auditorio del Museo Bolivariano.

Los estudiantes, provenientes de 10 instituciones educativas públicas y privadas, participaron durante dos meses y medio en un proceso de formación teórico-práctica liderado por instructores especializados y agentes de tránsito, en el que adquirieron conocimientos sobre normas de tránsito, prevención y liderazgo.

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Durante la ceremonia, los “patrulleritos” recibieron su certificación y fueron dotados con chalecos, pitos, paleteras y gorras, elementos que les permitirán desempeñar su rol como orientadores en sus entornos escolares.

Este proceso no solo impactó a la comunidad educativa. De manera paralela, se desarrollaron jornadas de socialización y pedagogía con quienes habitan en los entornos escolares, con el objetivo de fomentar el respeto hacia la labor de los patrulleritos y fortalecer la convivencia vial.

Santander Donado, director del Instituto de Tránsito, destacó que esta iniciativa hace parte del cumplimiento del Plan Local de Seguridad Vial, apostándole a una movilidad más segura y consciente desde la formación temprana.

“Cuando decidimos apostarle a este programa, no solo pensábamos en las normas de tránsito, sino en algo mucho más grande e importante como la vida. En como enseñarle a nuestros niños que cada decisión en la vía cuenta. Con esta tercera fase del programa son más de 320 los niños que hoy, desde sus colegios le dicen sí a la cultura vial”, expresó el funcionario.

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El evento contó con la participación de rectores, docentes y concejales del municipio, a quienes se hizo un reconocimiento especial por su acompañamiento y respaldo a este programa de impacto social.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la intervención de los niños, quienes expresaron su agradecimiento por ser parte de este proceso, destacando que este tipo de iniciativas los hace sentir escuchados, incluidos y protagonistas del cambio en sus comunidades.

“Le damos las gracias al doctor Santander Donado por pensar en nosotros los niños y adolescentes para vincularnos en estos espacios de aprendizaje que nos acercan a la movilidad de Soledad. Aprendimos que hacer las cosas bien sí vale la pena”, manifestó Ricardo Cuello, estudiante de la I.E. Sagrado Corazón.