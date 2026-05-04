El impulso al deporte se consolida como un eje estratégico para el desarrollo de Barranquilla. Por tal motivo, la ciudad sigue avanzando en la preparación del Ironman 70.3, el cual traerá a más de 1.600 competidores de todo el mundo a la capital del Atlántico para competir en disciplinas como la natación, el ciclismo y el running.

En ese contexto, el alcalde Alejandro Char, celebró a través de sus redes sociales el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional e internacional.

“El desarrollo de este tipo de competencias se convierte en un importante dinamizador del turismo deportivo y de la economía local. Además, contribuye a la generación de empleo, al fortalecimiento de sectores como el comercio, la hotelería y los servicios, y a la proyección de la ciudad como un destino atractivo para la realización de grandes competencias a nivel internacional”, comentó el mandatario.

Char también aseguró que en la previa al evento se llevó a cabo una prueba de entrenamiento para los deportistas locales y visitantes.

“Más de 90 atletas, entre locales y visitantes, pusieron a prueba su resistencia con natación, ciclismo y atletismo, porque este 7 de junio comenzará este evento deportivo de talla internacional que tendrá como puntos estratégicos Puerto Mocho, la Circunvalar y el Gran Malecón”, indicó.

Dicho esto, el mandatario distrital cerró con que “la transformación urbana que ha tenido la ciudad nos ha permitido desarrollar una infraestructura moderna, organizada y competitiva, capaz de albergar certámenes deportivos de alto nivel y de recibir a miles de visitantes en escenarios óptimos”.