Compartir:
Por:  Redacción Locales

El impulso al deporte se consolida como un eje estratégico para el desarrollo de Barranquilla. Por tal motivo, la ciudad sigue avanzando en la preparación del Ironman 70.3, el cual traerá a más de 1.600 competidores de todo el mundo a la capital del Atlántico para competir en disciplinas como la natación, el ciclismo y el running.

En ese contexto, el alcalde Alejandro Char, celebró a través de sus redes sociales el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional e internacional.

“El desarrollo de este tipo de competencias se convierte en un importante dinamizador del turismo deportivo y de la economía local. Además, contribuye a la generación de empleo, al fortalecimiento de sectores como el comercio, la hotelería y los servicios, y a la proyección de la ciudad como un destino atractivo para la realización de grandes competencias a nivel internacional”, comentó el mandatario.

Char también aseguró que en la previa al evento se llevó a cabo una prueba de entrenamiento para los deportistas locales y visitantes.

“Más de 90 atletas, entre locales y visitantes, pusieron a prueba su resistencia con natación, ciclismo y atletismo, porque este 7 de junio comenzará este evento deportivo de talla internacional que tendrá como puntos estratégicos Puerto Mocho, la Circunvalar y el Gran Malecón”, indicó.

Dicho esto, el mandatario distrital cerró con que “la transformación urbana que ha tenido la ciudad nos ha permitido desarrollar una infraestructura moderna, organizada y competitiva, capaz de albergar certámenes deportivos de alto nivel y de recibir a miles de visitantes en escenarios óptimos”.