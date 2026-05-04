Tras un convenio con la Fundación Nu3, la Alcaldía de Malambo informó que se inauguró el Centro Integral Villa Esperanza con el propósito de impactar a las familias del municipio con un equipo interdisciplinario que brinde acompañamiento psicosocial desde el núcleo familiar.

La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, señaló que la iniciativa no solo garantiza la alimentación de niños, niñas y adolescentes, sino que también los prepara para enfrentar la sociedad, promoviendo decisiones que los alejen de la drogadicción y la delincuencia.

Indicó, además, que el proyecto está enfocado en jóvenes por fuera del sistema educativo y en menores en estado de embarazo que requieren apoyo.

“Malambo hace un aporte para que esto crezca. Ahora se suman 250 familias más que hacen parte de este programa”, señaló la alcaldesa de Malambo.

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Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Nu3, Paola Dávila Pestaña, expresó su satisfacción por el trabajo conjunto con la Alcaldía de Malambo, que beneficiará a más de 200 niños a través del modelo “Nu360”.

La directiva explicó que esta estrategia se basa en tres pilares: educación integral, salud mental y desarrollo socioeconómico, enfocados en transformar realidades y generar oportunidades.

Dávila agregó que el programa incluye acompañamiento a emprendimientos y fortalecimiento de la empleabilidad, preparando a los beneficiarios para acceder a oportunidades laborales formales.

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“La seguridad alimentaria y nutrición es la puerta de entrada para que todas estas brechas lleguen a su fin. Mañana empezamos con todos los procesos de tamizaje y talla, vamos a identificar, a focalizar y a caracterizar a la comunidad, vamos a conocer a las familias, y a partir de mañana este centro integral, esta nueva oportunidad para Villa Esperanza comienza a operar”, concluyó.

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Vanessa Batira, madre comunitaria y beneficiaria del programa Nu3, expresó su agradecimiento por la llegada de este espacio a su barrio, destacando el compromiso de la alcaldesa con las familias más vulnerables del municipio.

Indicó que este programa representa una oportunidad significativa para su hogar. “Cuento con una niña con discapacidad y una niña también con problemas bajos de peso, y nos sentimos gozosos y contentos de que esta oportunidad en nuestra comunidad”, agregó.

Por su parte, Karely Gómez, una de las niñas beneficiadas, que padece de tiroides, manifestó que antes de ingresar al programa Nu3 presentaba dificultades de desnutrición y que gracias a la ración alimentaria balanceada y rica en nutrientes que recibe por parte de la fundación, su estado nutricional ha mejorado significativamente.