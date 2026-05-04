A pesar de que el Gobierno Nacional ya oficializó su apoyo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ratificó que no forma parte del equipo promotor de la iniciativa. Esta postura marca una distancia técnica con la línea directa de la Casa de Nariño, en un momento donde el Ejecutivo se prepara para presentar el proyecto ante el Congreso este 20 de julio.

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Cuervo ha sido enfático en que su gestión no tendrá como eje central la reforma constitucional, diferenciándose de la administración anterior. Según el funcionario, el Ministerio de Justicia debe priorizar otros frentes operativos en lugar de liderar debates que, a su juicio, le restan capacidad de ejecución a la cartera.

Al respecto, en un diálogo reciente con medios locales de comunicación, el ministro señaló: “Yo me he marginado de la discusión en contraste con lo que fue el anterior ministro en propiedad, que fue el ministro Montealegre, que hizo de la Constituyente como su propio proyecto y el proyecto en el ministerio adquirió un protagonismo especial”.

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Cuervo añadió que, aunque no es un opositor público, su decisión es clara: “Yo no estoy en ese tema y no me pronuncio públicamente en contra de ella, las opiniones que tengo se las expresé al presidente”.

La decisión de Cuervo de no suscribir el documento de apoyo a la Constituyente ha sido recibida sin represalias en el Palacio de Nariño. El ministro sostiene que su procedencia de una línea política distinta a la del Pacto Histórico le permite mantener criterios independientes sin que esto signifique una ruptura con el presidente Gustavo Petro.

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“Ha habido tranquilidad por parte del presidente de que yo no lo apoye, de que yo no haya firmado, pero tampoco es que me vuelvo un opositor de la Constituyente. Creo que es un acuerdo en un gobierno donde hay personas que venimos de otra línea política y eso se ha manejado con total normalidad”, explicó el titular de la cartera.

En este punto vale la pena mencionar que la distancia que Cuervo ha decidido tomar frente a este debate no llega por sorpresa. De hecho, desde su llegada al gabinete en febrero de 2026, el funcionario condicionó su aceptación del cargo a mantener su autonomía técnica sobre este punto.

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A diferencia de otros jefes de cartera, Cuervo se abstuvo de firmar la convocatoria oficial en marzo, argumentando que los cambios estructurales que requiere la justicia colombiana pueden tramitarse mediante mecanismos ordinarios y actos legislativos en el Congreso, evitando así una parálisis institucional por la polarización del debate constituyente.

Mientras el Ministerio de Justicia se desliga del proyecto, el comité promotor de la Constituyente continúa con la recolección de firmas para cumplir con el requisito de legitimidad ciudadana.

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La intención del presidente Petro es que, para el inicio de la próxima legislatura, el Congreso ya tenga en sus manos el articulado que defina los temas que abordaría la Asamblea, entre los que se destacan la reforma agraria y la transformación de la justicia, áreas en las que, paradójicamente, el ministro Cuervo prefiere trabajar bajo el marco legal vigente.