El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el decreto de nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud.

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El legislador opositor advierte que el ex alcalde de Medellín y ex candidato presidencial de la izquierda al parecer no cumpliría los requisitos de formación académica y experiencia profesional en relación con las gestiones específicas del cargo.

“Radiqué ante el @consejodeestado demanda de nulidad contra el decreto de nombramiento de @QuinteroCalle como @Supersalud. Quintero no cumpliría requisitos toda vez que su formación académica y experiencia profesional no responden a las exigencias funcionales del cargo”, escribió Forero en sus redes sociales.

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La semana pasada el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 433 del 23 de abril de 2026, con el que nombró a Quintero Calle.

Esto a pesar de las críticas que recayeron sobre el líder político de izquierda por no tener mayor experiencia en manejar asuntos públicos en materia de salud y por tener cuestionamientos por supuesta corrupción.

Quintero asumió en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, en medio de un sistema de salud con varias EPS intervenidas, deudas crecientes con hospitales y clínicas, así como tutelas también al alza de los ciudadanos que reclaman servicios o medicamentos.

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Pero además llega a una entidad poderosa por varias razones: para el 2026 tiene en su presupuesto más de $562 mil millones y su capacidad sancionatoria y de control sobre EPS e IPS.

Forero cuestionó en ese momento: “¿Qué supone uno? En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la vigilancia. Es el ratón cuidando el queso”.

Y previo al nombramiento, el representante radicó ante la Procuraduría una solicitud para que adelantara una gestión preventiva ante la posible llegada del exalcalde a la Superintendencia.

“Radiqué ante @PGN_COL una solicitud para que el procurador ejerza su función preventiva y formule un requerimiento preventivo de advertencia al presidente frente al inminente nombramiento de @QuinteroCalle en @Supersalud”, publicó el parlamentario opositor en sus redes sociales entonces.

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Esto, agregó, porque “entre otras no cumpliría requisitos y habría prejuzgado”.

La hoja de vida de Quintero Calle fue publicada después de que el presidente Gustavo Petro aceptara la renuncia de Bernardo Camacho al cargo de superintendente nacional de Salud, función en la que se desempeñó durante aproximadamente seis meses.

Y el propio Quintero aseguró en sus redes sociales que estando al frente de la entidad va a “desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, además de un video, el exalcalde indicó que sabe del reto que tiene por delante, pero prometió que se basará en la tecnología para “darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud”.

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“La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la Supersalud. Como alcalde de Medellín, manejamos con éxito la peor crisis de salud del último siglo, la pandemia. Pero además soy padre de una niña trasplantada cuya vida depende de que le lleguen las medicinas”, dijo Quintero.