Por medio de sus redes sociales, aprovechando el relato de la situación de una madre que no había recibido los medicamentos para su hija, Daniel Quintero, superintendente de Salud, lanzó una nueva propuesta para el sistema de Salud.

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Quintero relató que habló con una madre que no había recibido los medicamentos para su hija, y que le transfirió 900 mil pesos a su Nequi. Con esto, de acuerdo con el relato del funcionario, la mamá pudo comprar los medicamentos sin esperar autorizaciones ni hacer filas.

En medio de la historia, Quintero propuso que este ejemplo puede tomarse como una propuesta para el sistema de Salud: “Esta puede ser la solución para las EPS que no entreguen la medicina. Giros directos a las familias como mecanismo de emergencia y descuento de estos recursos a las EPS de su UPC. Esta idea se la escuché a Jorge Iván Ospina. Puede funcionar”, publicó.

Ofimedicas no quiso entregar las medicinas a Sara una niña que necesitaba de manera urgente una medicina (La misma que usa mi chiquita). Hablé con su madre y en medio de su dolor, que siento como mio, le transferí los recursos a su nequi (900 mil pesos). Ella fue de inmediato a… https://t.co/jmXyi9rol8 pic.twitter.com/3c7PD9wUxy — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 4, 2026

La madre de la niña contó que el medicamento que necesitaba su hija, de 12 años, es tacrolimus, que es un potente fármaco inmunosupresor utilizado principalmente para prevenir el rechazo de órganos trasplantados (hígado, riñón, corazón) al reducir la actividad del sistema inmunitario.

Ya el superintendente se había manifestado sobre el caso de esta niña gracias a una denuncia que publicó la congresista Jeniffer Pedraza en sus redes sociales.

“Muy grave. Antes de que termine el día la niña debe recibir sus medicinas. Vamos a tomar medidas necesarias contra ofimedica por no entregar las medicinas, así como contra quienes no informaron de forma correcta”, había publicado Quintero en respuesta a la denuncia.