Un tiroteo registrado durante una fiesta en inmediaciones de Oklahoma City dejó al menos 12 personas heridas, según reportaron autoridades en Estados Unidos. El hecho ocurrió en la noche del domingo durante una celebración juvenil realizada a orillas de Lago Arcadia, un embalse artificial situado en el suburbio de Edmond.

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Emily Ward, portavoz de la Policía de Edmond, indicó que los disparos fueron reportados alrededor de las 9:00 p. m., lo que generó una rápida movilización de los equipos de emergencia. Varias ambulancias acudieron al lugar para atender a los lesionados, mientras que algunas víctimas llegaron por sus propios medios a centros hospitalarios cercanos.

Las autoridades confirmaron que 10 de los heridos fueron trasladados a distintos hospitales del área, donde permanecen bajo observación médica.

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Según el sistema Integris Health, las personas afectadas presentan “condiciones de diversa gravedad”, aunque hasta el momento no se ha detallado un balance definitivo sobre su estado de salud.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones y, hasta ahora, no se han realizado capturas relacionadas con el ataque. La Policía señaló que se encuentra recolectando testimonios de testigos con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

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El evento habría sido promovido en redes sociales bajo el nombre de “Sunday Funday”, por lo que muchos jóvenes se encontraban en el lugar disfrutando del evento.