El 10 de enero de este año, Sonia Restrepo recibió quizá el golpe más duro en su vida. La esposa de Yeison Jiménez, entre lágrimas, reveló con más detalles cómo vivió el momento cuando se enteró de la muerte del cantante, además de cómo ha afrontado la dura situación.

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Sonia abrió su corazón después de 4 meses, en los que estuvo añejada de las cámaras, tratando de vivir su duelo en privado. Esta vez, en una entrevista a Expediente Final, de Caracol Televisión, relató los momentos más difíciles de ese día.

Contó que antes del accidente aéreo habían compartido en familia. Incluso dijo que diciembre de 2025 fue uno de los más especiales que habían vivido, reunidos en casa. Añadió que comenzando el año 2026 estuvieron tres días en Villavicencio, donde el compositor disfrutó plenamente de sus hijos y jugó con ellos.

Sobre el día del trágico accidente, señaló que mientras compartía con sus hijos estaba esperando la llamada de Yeison, que siempre le avisaba antes de despegar.

“Yo estaba haciendo el pastel y como a las 4:30 p. m. me suena el teléfono. Pensé que era él, porque siempre me llamaba antes de despegar... Un amigo me dice: ‘Doña Sonia, me acaban de decir que Yeison tuvo un accidente’”, relató.

Aseveró que creía que se trataba de un incidente menor, posiblemente en la carretera. Intentó comunicarse con él, sin obtener respuesta. Devolvió la llamada de quien había recibido la noticia y le confirmaron que se trataba de un accidente en la avioneta.

“Me negaba a creerlo. Corría y gritaba como loca: ‘eso es mentira’”, dijo.

Recordó que llamó a su cuñada, Lina Jiménez, quien se encontraba cerca del lugar del accidente, y le dijo: “Solo voy a creer que eso es verdad cuando usted vaya y compruebe. Tráigamelo, por favor”.

“Me niego a aceptar que mi esposo y todos los muchachos hayan fallecido así. Peleé mucho con Dios, le recriminé. Pero lo siento y lo veo en mis hijos, en cada gesto de cariño de la gente. Me prometió que nos íbamos a casar… me quedé con el anillo”, también relató, entre lágrimas, en la entrevista.