En medio de una controversia nacional por la gran cantidad de denuncias de acoso sexual y laboral dentro de medios de comunicación que se han revelado en los últimos meses, la actriz María José Martínez habló de una situación muy personal que vivió durante un proyecto de televisión en el que estuvo.

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La artista reveló en el podcast ‘Vos podés’ un episodio que vivió durante su participación en el famoso programa MasterChef.

De acuerdo con el relato de Martínez, todo ocurrió en un hotel durante uno de los capítulos de una prueba de campo cuando, durante la madrugada, tocaron inesperadamente a su puerta. Cuando salió a ver quién era, un empleado de mantenimiento le infirmó que un hombre vinculado a la producción del ‘reality’ quería verla.

“Me asomo y lo veo y digo: ‘¿Este man qué hace aquí?’”, dijo.

Explicó que el hombre, en estado de embriaguez, intentó manipular la situación, mostrándole su teléfono móvil asegurando que tenía los detalles de la competencia del día siguiente. Le propuso enseñarle todo si lo dejaba entrar a la habitación.

“En ese momento supe que hasta ahí había llegado mi posibilidad de ganar el concurso. Tenía la posibilidad de llegar mucho más adelante. Llegué pese a todo”, apuntó Martínez.

La situación escaló cuando ella intentó cerrar la puerta y el individuó la bloqueó con fuerza. Según el relato, el hombre avanzó peligrosamente hacia ella dentro de la habitación.

“Empieza a caminar hacia mí. Cuando me doy cuenta, estoy frente a la cama y le dije: ‘Por favor sálgase’. Antes de cerrar la puerta me mete la mano dentro de la camiseta y me da un beso esquineado”, contó.

Incluso señaló que estuvo hablando con otras mujeres participantes del programa y le contaron que también habían pasado por momentos similares con el mismo hombre.

“Al otro día nos pusimos a hablar todas las participantes y me di cuenta fuimos tres esa noche a las que le tocó la puerta”, relató.

La actriz aseguró que el presentador es uno que ya no está en el programa y que incluso se supo que se fue por ese tió de actos: “Él se da el lujo de decir que renunció”.