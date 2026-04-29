Tras su paso por Coachella 2026, Karol G anunció su gira ‘Tropitour: Viajando por el mundo’, generando gran alegría entre sus seguidores.

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El tour incluirá varias ciudades y tendrá una parada en Bogotá, donde miles de fanáticos ya se preparan para conseguir sus entradas.

La preventa de boletas comenzará este miércoles 29 de abril desde las 9:00 a. m. y estará disponible hasta agotar el 30 % del aforo.

Posteriormente, la venta general se habilitará el 30 de abril a las 9:30 a. m., momento en el que se liberará el resto de entradas para el público.

Cortesía Coachella Instantes del show de cierre de Karol G en Coachella 2026.

¿Cuánto cuestan las boletas para Karol G en Bogotá 2026?

Los precios varían según la ubicación dentro del escenario.

La más económica es la Norte alta en $300.000 + $64.000 de servicio; y la más costosa es palcos VIP Oriental y Occidental: $22.000.000 + $3.500.000 de servicio.

Redes sociales Boletas de Karol G

Las localidades más económicas corresponden a zonas alejadas del escenario, mientras que los palcos VIP ofrecen una experiencia exclusiva, lo que explica la diferencia de precios.

Asimismo, el anuncio de la gira ‘Tropitour’ ha generado una fuerte reacción entre los seguidores de Karol G, quienes ya se alistan para participar en la compra de entradas.

Redes sociales Concierto de Karol G

El interés se ha visto impulsado por el momento actual de la artista, que ha ganado mayor visibilidad internacional tras sus recientes presentaciones.