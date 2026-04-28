El manga Black Clover se prepara para su gran final. Tras varios altibajos y una pausa prolongada por la salud de su autor, Yūki Tabata retomó la historia y ahora el desenlace está más cerca.

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Desde la cuenta oficial de la serie se confirmó que el “clímax final” llegará el próximo jueves 1 de mayo con la publicación en la revista Jump GIGA.

Esta obra comenzó en 2015 y sigue la historia de Asta, un joven que sueña con convertirse en Rey Mago en un mundo donde la magia es esencial, pese a no poseer habilidades mágicas.

BLACK CLOVER CONFIRMED COUPLES IN THE FINAL 3 CHAPTERS:

- Yami x Charlotte (dating after initial timeskip, implied to have got married after 2nd timeskip)

- Charmy x Rill (married with LOTS of kids)

- Lolopechka x Gaja (married)

- Finral x Finesse (married & expecting a child)

-… pic.twitter.com/sFQgWFX1rq — Masked_saiyan101 (@DbsContents) April 28, 2026

A lo largo de la trama, el protagonista logra avanzar gracias a un misterioso grimorio que le otorga poderes únicos, convirtiéndose en una figura clave en la lucha contra poderosos enemigos.

Para este desenlace, Black Clover tendrá una publicación especial que se lanzarán tres nuevos episodios en una sola entrega, lo que permitirá cerrar los combates finales y los principales arcos narrativos.

BLACK CLOVER NEWS 🚨🚨



ASTA ENDS UP WITH MIMOSA IN THE NEW CHAPTER AFTER BECOMING THE 29TH WIZARD KING 👑



Source :- Chapter 392 leaks#BlackClover #BCSpoilers pic.twitter.com/KgKo56MGB5 — Captain Melvin seahorse 🇵🇹 (@sshiroux19) April 28, 2026

Además, Asta será el protagonista de la portada de la revista Jump GIGA, en una imagen simbólica que lo muestra como Rey Mago.

Aunque el manga llega a su fin, la historia no se despide completamente. Se espera el regreso del anime de Black Clover en algún momento de 2026, lo que mantendrá viva la franquicia entre los seguidores.