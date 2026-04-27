Los creadores de contenido PaymoneyWubby y Fanfan pasaron de jugar Minecraft a recibir un pago de miles de dólares, todo gracias a un clip viral en redes sociales que llamó la atención de Adam Sandler.

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La historia comenzó hace aproximadamente seis meses, cuando ambos streamers realizaban una transmisión casual en la plataforma Twitch. En medio de la conversación con su audiencia, hicieron un comentario espontáneo que, sin imaginarlo, fue capturado por canales de clips y comenzó a circular en internet.

El fragmento rápidamente se volvió viral en plataformas como YouTube, donde acumuló millones de reproducciones. Parecía solo un momento gracioso pero terminó llegando a oídos del equipo de producción de la película Roommates, en Netflix, quienes vieron en ese clip un elemento perfecto para una escena.

Según relataron los propios creadores, fue el mismo Adam Sandler quien vio el video, se rió y pidió que ese fragmento fuera incluido en el proyecto cinematográfico.

Ambos streamers recibieron un total de 4.000 dólares por permitir el uso del clip. Cada uno obtuvo 2.000 dólares por un contenido que ya existía y que no requirió ningún esfuerzo adicional.

Lo más llamativo es que del video original de 18 segundos, solo se utilizaron seis segundos en la película.

PaymoneyWubby hace en vivo de bromas y Fanfan de entretenimiento, los dos se unieron en ese momento y no sabían lo provechoso del clip.