Este 2026 habrá un gran flujo de viajeros hacia Estados Unidos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello es importante conocer los requisitos para obtener la visa americana y también los motivos por los que pueden cancelársela sin previo aviso.

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Más allá de la fiebre futbolística, muchos extranjeros están aprovechando el contexto para buscar otras oportunidades en el país norteamericano. Los motivos de viaje son diversos y los perfiles de los interesados se enmarcan en el deseo de una visa para intercambios académicos, estudios universitarios, viajes de trabajo, tratamientos médicos o simplemente por turismo.

Cabe señalar que la visa estadounidense, además de figurar como un requisito en el pasaporte para ingresar a los EE. UU., exige respeto estricto a las normas migratorias, ya que el incumplimiento de ciertas reglas puede provocar la revocación inmediata del permiso y dificultar futuros ingresos al país.

En ese sentido, la autoridad consular puede anular la visa antes de su vencimiento si detecta alguna infracción. El proceso de obtención de la visa implica una revisión exhaustiva de los antecedentes y la elegibilidad de cada solicitante.

¿Cuáles son los motivos de revocación de la visa estadounidense?

De acuerdo a las autoridades migratorias, los motivos más frecuentes para anular o revocar una visa, así no se haya vencido, son; haber sido arrestado o condenado por delitos en EE. UU.; utilizar la visa para fines distintos a los aprobados; y permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

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Además, se considera motivo de cancelación que el titular represente un riesgo para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

“El Departamento de Estado no está obligado a notificar al titular que su visa ha sido revocada, aunque en algunos casos puede hacerlo”, indica la Embajada, señalando que las notificaciones, cuando existen, suelen llegar por correo electrónico.