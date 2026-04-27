La situación de orden público en el suroccidente del país ha detonado una nueva ola de críticas del sector político a la administración del presidente Gustavo Petro. Tras los recientes ataques perpetrados por las disidencias armadas en el departamento del Cauca, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, emitió una fuerte declaración en la que señala al Gobierno Nacional por su presunta indiferencia y falta de liderazgo frente a la violencia que desangra la región.

Mientras el territorio caucano enfrenta una intensificación de las acciones bélicas por parte de grupos ilegales, la postura del Ejecutivo ha sido blanco de duros cuestionamientos por su aparente desconexión con la realidad local. Gaviria denunció que el terrorismo está recuperando terreno en todo el país, mientras la respuesta oficial se limita al silencio.

El exmandatario arremetió puntualmente contra la agenda del presidente Gustavo Petro, señalando que el jefe de Estado ha priorizado compromisos externos y celebraciones personales sobre la crisis de seguridad.

“Es inaceptable que, mientras los colombianos cuentan muertos y heridos, el presidente Petro prefiere la comodidad de los despachos en Caracas para reunirse con el régimen de Delcy Rodríguez”, afirmó Gaviria, añadiendo que “lo único que sabe del presidente es que estuvo celebrando su cumpleaños y del M-19”.

Gaviria lanzó duros cuestionamientos a la política de ‘Paz Total’

El núcleo de la crítica de Gaviria radica en la ejecución de la paz gubernamental, la cual define como una política que ha “maniatado” a la Fuerza Pública y entregado el control territorial a las estructuras criminales. Según el líder liberal, la estrategia nacional ha permitido que los victimarios se fortalezcan bajo el amparo de negociaciones que no detienen el crimen.

En términos contundentes, Gaviria aseguró que “lo que el Gobierno insiste en llamar ‘Paz Total’ se ha convertido en una rendición disfrazada” y subrayó que personajes como alias Calarcá se burlan del Estado en mesas de diálogo que calificó como estériles. Para el expresidente, el panorama actual es claro: “El terrorismo venció al gobierno”.

Finalmente, el director del Partido Liberal advirtió que un gobierno que no garantiza la seguridad de su pueblo pierde su razón de existir.

La declaración, emitida este lunes 27 de abril, concluyó con una exigencia directa para que el presidente se pronuncie y retome el control de las instituciones, advirtiendo que no se debe permitir una ideología “que premia al victimario y abandona a la víctima”.