El día de la familia en Colombia sigue generando dudas en 2026, especialmente por los cambios en la jornada laboral con las horas.

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Aunque muchos trabajadores creen que este beneficio ya no es obligatorio, la normativa establece que aún debe concederse en ciertos casos, lo que abre la puerta a reclamaciones cuando las empresas no lo otorgan.

De acuerdo con la Ley 2101 de 2021, el día de la familia debe entregarse cada seis meses siempre que la empresa no haya implementado la jornada máxima de 42 horas semanales.

Aunque muchos trabajadores creen que este beneficio ya no es obligatorio, la normativa establece que aún debe concederse en ciertos casos, lo que abre la puerta a reclamaciones cuando las empresas no lo otorgan.

En otras palabras, si el empleador aún mantiene una jornada superior, está obligado a garantizar este espacio como parte de las medidas de bienestar laboral.

En ese contexto, si una compañía se niega a otorgarlo, el trabajador no queda sin opciones. El primer paso es acudir a los canales internos, como el área de recursos humanos o los comités de convivencia laboral, donde puede solicitar formalmente el reconocimiento del beneficio. Si no hay una respuesta favorable, el caso puede escalarse ante el Ministerio del Trabajo, entidad encargada de velar por el cumplimiento de los derechos laborales y que puede intervenir frente a posibles incumplimientos.

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Este permiso tiene una fecha límite que es hasta el primer semestre de este año. Con la implementación total de la jornada laboral de 42 horas semanales, prevista para julio de 2026, el día de la familia dejará de ser una obligación legal. Así lo establece la Ley 2466 de 2025, que marca un cambio importante en este beneficio, el cual pasará a depender exclusivamente de las políticas internas de cada empresa.

El derecho sigue vigente bajo las condiciones mencionadas, aunque su aplicación puede variar. La empresa tiene la facultad de definir la fecha en que se otorga, de acuerdo con sus necesidades operativas, pero también existe la posibilidad de acordarla con el trabajador. Además, no necesariamente se traduce en un día libre, ya que puede materializarse a través de actividades internas, espacios con cajas de compensación o jornadas especiales enfocadas en el bienestar familiar.

La confusión que rodea este tema se debe, en gran parte, a que no todas las empresas han implementado la reducción de la jornada laboral al mismo ritmo.