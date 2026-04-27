El Gobierno brasileño condenó este lunes el ataque con explosivos que el sábado causó al menos 20 muertos y varios heridos en Colombia, y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y con el Ejecutivo de ese país.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó en un comunicado su apoyo al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz”, lanzado por la Defensoría del Pueblo de Colombia con el respaldo del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Conferencia Episcopal.

Agencia EFE

El atentado se cometió con un cilindro cargado con explosivos, que fue detonado por presuntos disidentes de las FARC en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

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El cilindro cayó sobre un autobús y destruyó también otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

Agencia EFE

De acuerdo con las últimas informaciones del Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia, los muertos son 15 mujeres y cinco hombres mayores de edad, 15 de los cuales ya fueron indentificados.

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