Siete aspirantes a la Presidencia de la República presentaron una solicitud formal a RTVC Sistema de Medios Públicos para que organice los debates establecidos en la Ley de Garantías Electorales, en el contexto de la carrera hacia la Casa de Nariño en las elecciones de 2026.

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La petición fue firmada por los candidatos Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y Sondra Macollins. En el documento, dirigido al gerente de RTVC, Hollman Morris, los aspirantes invocan lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 996 de 2005.

De acuerdo con los firmantes, dicha normativa contempla el derecho a participar en tres espacios de televisión, cada uno con una duración de hasta 60 minutos durante el periodo electoral.

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Teniendo en cuenta que en la contienda participan actualmente 13 precandidatos, los solicitantes plantearon que los debates se organicen en dos bloques, los cuales serían definidos mediante sorteo público, con el objetivo de asegurar condiciones de equidad y transparencia.

“No hacer los debates implica para el ciudadano el costo de votar a ciegas, sin haber podido contrastar propuestas, responder preguntas imparciales o identificar contradicciones en los programas de gobierno”, expresaron los candidatos.

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Asimismo, advirtieron que cuando los candidatos evitan este tipo de escenarios de discusión pública, “el principal perjudicado es el electorado”, ya que la ciudadanía llegaría a las urnas sin suficiente información para decidir de manera libre e informada.

Finalmente, los equipos de campaña, además, expresaron su disposición para acordar tanto las reglas como los temas de cada debate, y pidieron a RTVC que esté “a la altura de las circunstancias” y facilite estos espacios antes del cierre del calendario electoral previsto para el próximo domingo 31 de mayo.

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