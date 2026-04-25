Las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre el supuesto poder que ejerce Juliana Guerrero dentro del Gobierno de Gustavo Petro, sin ser funcionaria, ha generado controversia. Sectores de oposición incluso han cuestionado si la mujer tendría alguna relación cercana con el mismo presidente.

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El jefe de Estado hizo una publicación sobre lo manifestado por Rodríguez, asegurando que no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación con Guerrero. El mensaje del mandatario generó más dudas por el poder que según denuncia Rodríguez tiene la joven dentro de la administración nacional.

Dentro de las denuncias hechas por Rodríguez en varias entrevistas, dijo que ella fue la que denunció la falsedad de los títulos profesionales de Guerrero.

Todo esto, de acuerdo con lo expresado por Rodríguez, hizo que terminara saliendo del cargo al frente del Dapre, pero que incluso se nombrara como sucesora a Nhora Mondragón, quien sería cercana a Guerrero.

“Juliana maneja el Dapre. Por eso querían sacarme, querían tener el control. Tienen un delirio por el poder y la plata... En el Dapre manda Juliana Guerrero vía Nhora Mondragón. No disimulan”, dijo Rodríguez a Semana.

Nhora Mondragón es administradora de empresas, especialista en administración pública y fue secretaria de Gobierno de Jorge Iván Ospina en la Alcaldía de Cali.

“Ella solo alzó la mano para preguntar dos temas: la contratación y los nombramientos. Los temas de gobernabilidad y gobernanza no le interesaron”, narró Rodríguez sobre la actitud de Mondragón durante la reunión de empalme.

Rodríguez, quien en la actualidad es directora del Fondo Adaptación, dijo que conserva la grabación de la reunión de empalme. Añadió que quiso hacer pública dicha grabación pero el presidente Petro no se lo permitió.

Con la llegada de Mondragón salieron al menos 20 personas en diferentes cargos en el Dapre. Llegaron psicólogos, sociólogos, administradores financieros y abogados, entre ellos Andrés Fernando Rodríguez, Giorgio Andrés González, Martha Viviana Díaz, Érika Giraldo, Cristian Rubiano, Claudia Lorena Rojas, Carolina Torres, Marta Lucía Noguera y María Paula Sánchez, entre otros.

“Le dije que les pidiera la renuncia, pero no que hiciera esa masacre con la gente y menos en un gobierno donde se aprobó la reforma laboral. También le afirmé: ‘Sé que usted le responde a Juliana, pero respete a la gente’. Tengo la conversación”, confesó Rodríguez al medio nacional.

Angie Rodríguez dijo que Guerrero tiene poder en el Ministerio de Igualdad, en el Fondo Colombia en Paz y en el Dapre.