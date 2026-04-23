Las recientes denuncias de Angie Rodríguez, ex directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual directora del Fondo Adaptación, sobre casos de corrupción en el Ejecutivo, han desatado una tormenta política en el país, más por su cercanía con el presidente Gustavo Petro.

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Rodríguez señaló que existe una red de corrupción, la cual estaría encabezada por Juliana Guerrero, la joven miembro del Gobierno nacional que más ha desatado polémica en los últimos meses por cuenta de sus títulos falsos.

Asimismo, denunció que habría un entramado en el Ejecutivo para sacarla de su cargo del Fondo Adaptación y poder apropiarse del presupuesto de la entidad, que asciende a más de $1,2 billones.

Además, aseguró que existe una red para extorsionarla, razón por la cual está siendo víctima de una persecución criminal que incluye seguimientos fotográficos, mensajes intimidatorios y exigencias económicas, según su relato.

Ante la compleja situación, el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de izquierda al que pertenece el presidente Petro, se pronunció asegurando que dichas denuncias no afectan su campaña a la Presidencia. “No, para nada, la respuesta es no“.

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Pues señaló que tiene una postura muy clara frente a la corrupción: combatirla. “Nosotros tenemos una posición muy clara frente a la corrupción, lo he dicho con toda claridad. Primero, lo he dicho públicamente que en el Gobierno se han presentado situaciones de corrupción”.

El candidato presidencial reconoció hechos de corrupción dentro del Gobierno Petro y pidió que se investiguen dichas denuncias de la funcionaria. “Deben ser investigadas a fondo y que yo espero eso ocurra como debe ser. Eso tiene que ser investigado, son hechos que pertenecen a una esfera de investigación”, añadió.

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Además, Cepeda anunció que en su gobierno propondrá la creación de un sistema anticorrupción. “Vamos a crear un sistema nacional anticorrupción que será implacable con todas las personas, independientemente de su origen político, de si están o no en mi gobierno, serán sometidas a procesos de investigación, a procesos de sanción, si eso se amerita, y va a ser un gobierno que le va a dar una lucha frontal a la corrupción”, dijo.