El ataque armado ocurrido el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán sigue dejando testimonios que conmueven.

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Uno de ellos es el de Iván González, padre del niño colombiano Gerónimo González Castro, que resultó herido durante el tiroteo y quien relató cómo la madre del menor logró salvarle la vida en medio del caos.

Según contó en entrevista con Citytv, su hijo, de seis años, recibió dos impactos de bala en la pierna mientras visitaba el lugar junto a su madre, Dayana Paola Castro Calderón.

Redes sociales Heridos de Teotihuacán

Ambos formaban parte de un viaje familiar a México para celebrar un cumpleaños.

De acuerdo con su testimonio, en el momento del ataque la mujer reaccionó de inmediato y cubrió al niño con su cuerpo tras escuchar los disparos.

“Ella prácticamente salvó a mi hijo”, aseguró González, destacando la valentía de la madre, quien también resultó herida y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Asimismo, en una entrevista con Noticias Telemundo cuando llegaba al aeropuerto, el hombre informó que al niño le habían hecho una operación. “Le metieron dos varillas en las piernitas”.

Noticias Telemundo captura de pantalla Iván González, padre del niño colombiano herido en Teotihuacán

¿Qué pasó en Teotihuacán?

El hecho ocurrió cuando un hombre armado abrió fuego contra varios turistas que recorrían el sitio. En el ataque murieron una ciudadana canadiense y el propio agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien se quitó la vida tras disparar.

En total, 13 personas resultaron heridas, entre ellas tres colombianos. El menor lesionado sufrió impactos en la tibia y el peroné, mientras que su madre continúa bajo observación médica.

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Nuevos datos de la investigación indican que Julio César Jasso Ramírez realizó un depósito desde una sucursal de BANAMEX en Chilpancingo, para reservar el hotel donde se hospedó… pic.twitter.com/0hm2Vazh9k — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) April 22, 2026

Las autoridades mexicanas informaron que el atacante portaba un arma de fuego, un cuchillo y municiones, además de materiales escritos y referencias a hechos violentos ocurridos en el pasado, como la Masacre de Columbine.

Testigos del hecho también relataron momentos de pánico. Una visitante estadounidense afirmó que el agresor hacía referencias a sacrificios y al aniversario de ese ataque mientras amenazaba a las personas en el lugar.

Tirador #Teotihuacan Julio César Jasso Ramírez, mexicano de 28 años. Tomó a turistas extranjeros de rehenes y les disparó cuando estaban bocabajo. Así ejecutó a una canadiense e hirió a 7. Evidenció que @GobiernoMX no está preparado vs actos terroristas a 52 dias @FIFAWorldCup pic.twitter.com/TS78QNQzFK — Ignacio Alzaga (@alzagareporter) April 21, 2026

La familia del menor colombiano permanece enfocada en su proceso médico tras el traumático suceso, pero se encuentra estable.