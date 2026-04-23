En Colombia, hablar de pequeñas y medianas empresas (pymes) es hablar del corazón de la economía. Tiendas de barrio, restaurantes familiares, talleres, empresas de servicios y emprendimientos locales no solo dinamizan el empleo, sino que sostienen la vida económica de las ciudades y regiones.

Entre enero y noviembre de 2025, el país alcanzó 1.788.014 empresas activas, lo que representa un crecimiento del 4,9 % frente al mismo periodo del año anterior, según el Informe de Tejido Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Detrás de esa cifra se encuentran principalmente las microempresas, que representan el 95 % del total y constituyen la base del tejido empresarial colombiano. Además, el 35 % está liderado por mujeres, una participación que evidencia el avance de la mujer empresaria en la generación de ingresos y desarrollo regional.

Este crecimiento, concentrado en territorios como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca —que reúnen más del 46 % de la actividad empresarial—, confirma la resiliencia del sector, pero también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer herramientas que garanticen su sostenibilidad.

En el entorno urbano, donde el comercio concentra el 53,1 % de las unidades económicas visibles y los servicios el 32,3 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los riesgos propios de la operación diaria inciden directamente en la continuidad de los negocios.

Situaciones como hurtos, incendios, fallas eléctricas, daños por agua o reclamaciones por responsabilidad civil frente a terceros pueden traducirse en pérdidas significativas que, para una microempresa, suelen ser difíciles de asumir sin un respaldo financiero adecuado.

“Las pymes colombianas han demostrado una enorme resiliencia y capacidad de salir adelante, incluso en escenarios retadores. Pero en el día a día, entre vender, producir y crecer, la gestión del riesgo suele quedar en segundo plano. Por ello, contar con mecanismos de protección no es solo una forma de reaccionar ante un imprevisto; es una decisión que les da mayor tranquilidad para enfocarse en su negocio y planear el futuro con una visión más estratégica y sostenible”, señaló Camilo Rodríguez, vicepresidente Técnico de HDI Seguros.

Bajo este contexto, Rodríguez expone cinco razones por las que una pyme debe invertir en seguros para fortalecer su estabilidad y continuidad operativa:

Protección ante pérdidas que pueden comprometer la viabilidad del negocio: un incendio que afecte el local, un hurto de inventario en temporada alta, una inundación por fuertes lluvias o un corto circuito que dañe maquinaria pueden representar pérdidas difíciles de asumir para una micro o pequeña empresa. Una cobertura adecuada permite mitigar el impacto económico y evitar que el negocio tenga que suspender operaciones de forma prolongada o definitiva. Continuidad operativa frente a imprevistos: algunas pólizas incluyen amparos por interrupción del negocio, que cubren gastos fijos o la pérdida de ingresos mientras se restablece la operación. Esto resulta clave, por ejemplo, cuando un establecimiento debe cerrar temporalmente por daños estructurales, afectaciones eléctricas o eventos climáticos. Respaldo ante reclamaciones de terceros: en sectores como comercio, gastronomía o servicios, un accidente dentro del establecimiento, por ejemplo, la caída de un cliente, un daño causado durante la prestación de un servicio o una afectación a un proveedor, puede dar lugar a reclamaciones legales e indemnizaciones. Contar con cobertura de responsabilidad civil permite mitigar el impacto económico de estas situaciones, así como proteger la estabilidad y reputación del negocio. Acceso a servicios complementarios: muchos seguros incluyen asistencias como servicios de plomería por una fuga de agua, cerrajería por descuidos humanos, o reparaciones eléctricas por sobrecargas. Estas soluciones permiten atender incidentes cotidianos de forma oportuna, evitando que se conviertan en gastos no presupuestados. Mayor confianza para crecer y proyectarse a largo plazo: contar con el negocio protegido facilita el acceso a créditos, alianzas comerciales y nuevos contratos, al demostrar una gestión responsable del riesgo. Además, brinda tranquilidad al empresario para enfocarse en expandir su operación sin que un imprevisto ponga en riesgo años de esfuerzo.

En este contexto, la protección empresarial deja de concebirse como una reacción ante la pérdida y pasa a integrarse en una cultura de prevención y gestión del riesgo, convirtiéndose en un paso estratégico para que miles de negocios fortalezcan su estabilidad y consoliden su crecimiento a largo plazo.

En línea con esta necesidad, durante el año 2015, HDI Seguros atendió 2.730 siniestros asociados a pymes por un valor aproximado de $33.906 millones, lo que demuestra que estos riesgos no son escenarios lejanos, sino situaciones reales que pueden materializarse en cualquier momento.