Cuando los pagos se detienen, la confianza también. En una economía cada vez más digital, incluso unos minutos de interrupción pueden desencadenar un efecto dominó que afecta a comercios, consumidores y entidades financieras. Cuando una falla en una institución genera repercusiones en todo el sistema financiero, la lección es clara: los pagos electrónicos ya no son un servicio accesorio, sino una infraestructura de misión crítica para la economía. No se trata de frenar el progreso digital, sino de modernizarlo de forma intencionada. Esto implica diseñar infraestructuras con resiliencia e interoperabilidad desde el inicio, de modo que el mantenimiento planificado o los incidentes localizados no se conviertan en eventos que impacten a millones de personas.

En conversaciones recientes con bancos, procesadores y autoridades del ecosistema de pagos en distintos mercados de América Latina, hay un punto que se repite con claridad: la disponibilidad y la resiliencia de las plataformas de pago se han convertido en capacidades esenciales. Cada día, millones de personas utilizan transferencias instantáneas, billeteras digitales y pagos electrónicos para actividades cotidianas. Este nivel de dependencia eleva la exigencia: los sistemas de pago deben operar con estándares de continuidad propios de infraestructuras críticas, evolucionando con la misma rapidez con la que crece su uso en la sociedad. La región no solo necesita infraestructuras más rápidas, sino también más robustas y confiables.

Esta transformación ya está tomando forma en distintos mercados de la región. En México, por ejemplo, PROSA se ha preparado para garantizar alta disponibilidad y continuidad operativa gracias a un centro de datos innovador y triplemente activo, aumentando seguridad y capacidad transaccional. En paralelo, en Colombia, el Banco de la República impulsa una infraestructura interoperable y en tiempo real con su sistema Bre-B. Estos avances muestran que la fiabilidad, la inclusión y la innovación pueden crecer de forma paralela cuando la modernización se aborda de manera estratégica.

En el caso colombiano, se ha avanzado hacia una nueva generación de pagos con el desarrollo de un ecosistema interoperable de transferencias inmediatas, capaz de conectar a distintas instituciones, plataformas y esquemas de pago bajo un mismo marco de direccionamiento y liquidación. El dinamismo de este modelo ya es visible: desde su lanzamiento en octubre de 2025, el sistema ha procesado más de 600 millones de transacciones, reflejando la rápida adopción de los pagos digitales y, al mismo tiempo, la creciente responsabilidad que esto implica para su operación continúa.

En última instancia, la resiliencia no es cuestión de suerte, sino de diseño. Se construye a partir de decisiones estratégicas, arquitecturas bien planificadas y ecosistemas que sitúan la confiabilidad en el centro desde el inicio. Si la región combina sistemas interoperables con infraestructuras robustas, sentará las bases para una economía digital más inclusiva. El verdadero salto adelante no será únicamente adoptar pagos más rápidos, sino construir sistemas lo suficientemente confiables para mantenerse intactos incluso cuando la infraestructura se pone a prueba, preservando el activo más valioso del sistema financiero digital: la confianza.

* Líder de Pagos en Tiempo Real para América Latina de ACI Worldwide