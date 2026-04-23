El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció en sus redes sociales que el proyecto estratégico del Escudo Nacional Antidrones se encuentra en fase de verificación técnica con el objetivo de confirmar el desempeño de las diferentes propuestas.

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“Paralelo a lo que hemos hecho en Colombia, hemos decidido desplegar tres equipos evaluadores en tres continentes y seis países para evaluar tecnologías de más de 10 empresas en Asia, Norteamérica y Europa. Esto se realiza considerando que varias empresas han reportado dificultades para importar los equipos a Colombia para las pruebas anunciadas desde comienzo de año”, explicó el jefe de la cartera de seguridad.

Mientras avanzan las visitas internacionales, agregó, en Colombia continúan las pruebas paralelas de otras opciones y se mantiene una comunicación permanente con embajadas y órganos de control, con el fin de contratar la mejor solución en este primer semestre.

No obstante, reconoció que se requiere una regulación estricta para proteger vidas frente a las amenazas de drones. Por ello, expresó, “confiamos en que el Congreso de la República tramite con celeridad la ley sobre sistemas no tripulados y sus contramedidas, clave para proteger la seguridad y la soberanía de Colombia”.

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Como ejemplo, expuso Sánchez, “llama la atención que China, el mayor productor de drones, ha implementado estrictas regulaciones y leyes antidrones para controlar el espacio aéreo de baja altitud. Estas normas incluyen el registro obligatorio con nombre real, restricciones severas de vuelo, especialmente en Pekín, la prohibición de importación y venta de ciertos modelos”.