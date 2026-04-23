BOGOTÁ. La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, habría interpuesto el pasado miércoles una denuncia formal por extorsión ante la Fiscalía General de la Nación.

Lea: Red de corrupción y espionaje en el Gobierno: Angie Rodríguez prende el ventilador

Esto en medio de las denuncias que hizo sobre presiones, extorsiones y seguimientos ante los señalamientos que ha hecho en contra de la ex aspirante a viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero, por presunta injerencia en la contratación de varias carteras gubernamentales.

Archivo Angie Rodríguez, ex directora del Dapre.

La emisora ‘Blu Radio’ reportó en este sentido que “este miércoles la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, radicó una denuncia ante la Fiscalía por extorsión, tras sus revelaciones en entrevistas con medios de comunicación”.

Lea: Director de la UNP desmiente a Angie Rodríguez sobre supuesta desprotección: ‘Su esquema de seguridad equivale al de un ministro’

Como contexto se lee en el informe que Rodríguez, ex directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, “había radicado hace algunos meses otras denuncias: una por la incursión indebida de desconocidos en la casa de sus padres y otras por injuria y calumnia, una de ellas contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo”.

Rodríguez ha sido una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, razón por la cual sus más recientes declaraciones y denuncias han sacudido al país. No es para menos: la funcionaria lanzó duras y serias afirmaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Ejecutivo.

Lea: Ministro de Educación y director de la UNGRD son citados a control político tras denuncias de Angie Rodríguez

Aunque en algunas ocasiones ya se había referido a este tema, en las últimas horas señaló en distintos medios de comunicación que existe una red de corrupción, la cual estaría encabezada por Guerrero, la joven miembro del Gobierno nacional que más ha desatado polémica en los últimos meses por cuenta de sus títulos falsos.

Denunció, entre otras cosas, que habría un entramado en el Ejecutivo para sacarla de su cargo del Fondo Adaptación y poder apropiarse del presupuesto de la entidad, que asciende a más de $1,2 billones.

Además, aseguró que existe una red para extorsionarla, razón por la cual está siendo víctima de una persecución criminal que incluye seguimientos fotográficos, mensajes intimidatorios y exigencias económicas, según su relato. Además, Rodríguez fue enfática al señalar que el asedio proviene de alguien que conoce sus puntos débiles.

Lea: “Son una prueba fabricada”: Carlos Carrillo denuncia fraude en acusaciones de Angie Rodríguez

Precisamente mencionó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y de Guerrero, quien buscaba posesionarse como viceministra de la Igualdad, de quien aseveró que es “la que tiene el poder”.

Aseguró que esta “persecución” inició cuando denunció que Guerrero no cumplía los requisitos para ocupar el cargo en el Viceministerio de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

“Ahí me gané una de las enemigas más feroces”, señaló Rodríguez.

En una entrevista con Revista Semana, Rodríguez relató que su enemistad con Guerrero comenzó cuando, en ejercicio de sus funciones en el Dapre, detectó que la documentación académica de la entonces asesora era inconsistente.

“Debo decirlo públicamente: al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal fui yo”, afirmó Rodríguez.