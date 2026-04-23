El idioma español no solo es una herramienta de comunicación, sino también una expresión cultural que conecta a millones de personas en todo el mundo.

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Por eso, el 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español, una fecha que busca resaltar su valor histórico, literario y social.

Esta conmemoración tiene un origen ligado a la literatura. Se eligió este día en honor a Miguel de Cervantes, autor de la emblemática obra Don Quijote de la Mancha, quien falleció el 23 de abril de 1616. Su legado marcó un antes y un después en la historia del idioma, convirtiéndolo en una referencia universal.

Miguel de Cervantes Saavedra (29/09/1547-22/04/1616), es considerado el más grande escritor en lengua española y uno de los más influyentes de la literatura universal. Alcanzó gran reconocimiento con su obra maestra, «Don Quijote de la Mancha», una creación que ha trascendido… pic.twitter.com/Rd7D8DJERl — Penguin España 🐧📚 (@penguinlibros) April 22, 2026

Curiosamente, esta fecha también coincide con la muerte de William Shakespeare, lo que refuerza su valor simbólico para la literatura mundial. Además, se recuerda a figuras como Inca Garcilaso de la Vega, otro autor clave en la historia de las letras.

El Día del Idioma Español no solo rinde homenaje a grandes escritores, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia del lenguaje en la vida cotidiana. El español es uno de los idiomas más hablados del planeta y se caracteriza por su riqueza, diversidad de acentos y evolución constante en distintos países.

El Día del Idioma Español no solo rinde homenaje a grandes escritores, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia del lenguaje en la vida cotidiana.

Esta efeméride es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, que incluye al español entre sus seis idiomas oficiales, junto con el inglés, francés, ruso, chino y árabe. Este reconocimiento resalta su relevancia en la comunicación global y en la construcción de puentes culturales.

El español ha crecido y se ha transformado en América Latina, donde ha incorporado costumbres, expresiones y matices propios de cada región. Países como México, Colombia, Argentina, Perú y Chile han enriquecido el idioma con su identidad cultural, convirtiéndolo en una lengua viva y dinámica.

Shutterstock/Shutterstock Además, el 23 de abril también coincide con la celebración del Día Mundial del Libro, promovido por la UNESCO, lo que refuerza la relación entre el idioma, la lectura y la difusión del conocimiento.

Además, el 23 de abril también coincide con la celebración del Día Mundial del Libro, promovido por la UNESCO, lo que refuerza la relación entre el idioma, la lectura y la difusión del conocimiento.