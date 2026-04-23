En el marco de la celebración del Día del Idioma, la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, en alianza con la Alcaldía de Usiacurí, realizará el Zonal de Literatura 2026, un espacio que exalta el poder de la palabra como herramienta de encuentro, creación y construcción cultural en el Atlántico y la región Caribe.

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La cita será el sábado 25 de abril, desde las 9:00 a. m., en el Centro Artesanal de Usiacurí, donde propios y visitantes podrán disfrutar de una programación que celebra la riqueza lingüística y la diversidad de voces que hacen parte de la identidad cultural del departamento.

Como parte de la agenda de los Zonales de Literatura en el departamento, la Gobernación del Atlántico, en trabajo articulado con la Alcaldía de Usiacurí, desarrollará el taller de narración oral ‘Atlántico Narra’, una apuesta por fomentar el amor por la palabra en las nuevas generaciones.

Cortesía Gobernación del Atlántico/Cortesía Gobernación del Atlántico Esta sábado será el Zonal de Literatura 2026 en Usiacurí.

La actividad, dirigida a niños, niñas y jóvenes entre los 12 y 17 años, se realizará de 9:00 a. m. a 12:00 m., en el Centro Artesanal de Usiacurí. Este espacio formativo permitirá a los participantes explorar la creatividad, la imaginación y la expresión oral, reconociendo la narración como una herramienta fundamental para la construcción de identidad cultural y el fortalecimiento de habilidades comunicativas en el Atlántico.

Seguidamente, desde las 2:00 p. m., se dará inicio al Zonal de Literatura, donde se darán cita escritores, narradores y amantes de las letras en un encuentro que reafirma cómo, a través de la palabra, el Atlántico se une y se proyecta.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, invitó a la comunidad del departamento a participar activamente en esta iniciativa.

“Desde el Gobierno de Eduardo Verano entendemos la literatura como un pilar fundamental para la construcción de identidad y memoria colectiva. A través de estos espacios propiciamos el encuentro de escritores, narradores y creadores que, con su voz y su sensibilidad, escriben día a día la historia viva del Atlántico para el mundo.

Nuestro departamento es cuna de talento, de relatos que nacen en cada municipio, en cada esquina donde la palabra se convierte en puente de conexión y transformación social. Por eso seguimos trabajando para preservar y cultivar el amor por la literatura, reconociendo en ella una herramienta poderosa que nos une, nos inspira y nos proyecta como territorio.

Creemos en la palabra como motor de desarrollo, como eje de nuestro plan de gobierno y como un legado cultural que pasa de generación en generación, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la creatividad de nuestra gente”, sostuvo Cantillo.

El coordinador de Cultura de Usiacurí, Luis Molina, destacó la importancia de que Usiacurí sea sede del Zonal de Literatura.

“Desde la Administración Municipal de Usiacurí, liderada por el alcalde Julio Mario Calderón Padilla, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Gobernación del Atlántico por promover estos espacios que fortalecen la literatura y la narración oral en el Atlántico. De manera especial, agradecemos la elección de nuestro municipio como sede del Zonal de Literatura, una valiosa oportunidad para seguir visibilizando y proyectando el talento literario del departamento. Los esperamos con los brazos abiertos en el ‘pesebre del Atlántico’ para seguir celebrando juntos la riqueza literaria y cultural del Atlántico”.

La Biblioteca Meira, un hogar para la literatura

A propósito del Día del Idioma, la secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, destacó el papel de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar como uno de los principales escenarios para la promoción de la lectura y la escritura en el Atlántico, a través de una amplia oferta de servicios, programas formativos y espacios de encuentro que fortalecen el acceso al conocimiento y la participación cultural de la comunidad.

Este espacio se consolida como un punto de encuentro abierto e incluyente, donde la ciudadanía puede acceder a procesos de formación, actividades literarias y servicios que promueven el hábito lector y el desarrollo creativo en todas las edades.

Cortesía Gobernación del Atlántico/Cortesía Gobernación del Atlántico Esta sábado será el Zonal de Literatura 2026 en Usiacurí.

“Desde la Biblioteca Meira Delmar trabajamos para ofrecer servicios gratuitos integrales que van desde el acceso a colecciones bibliográficas impresas y digitales, tales como libros electrónicos, material audiovisual y audiolibros, hasta procesos de formación, promoción de lectura, actividades culturales y acceso a espacios especializados como el aula tiflotecnológica. Nuestro objetivo es que la biblioteca sea un espacio vivo, cercano a la comunidad, donde niños, jóvenes y adultos encuentren oportunidades para aprender, crear y conectarse con la cultura”.

Añadió la funcionaria que la biblioteca cuenta con un catálogo en línea disponible en https://biblioteca.atlantico.gov.co:8001/, donde los usuarios pueden consultar fácilmente si la biblioteca dispone o no de un documento determinado, buscándolo por título, autor o palabra clave, entre otras opciones.

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Asimismo, cuenta con el Museo Centro de Documentación Meira Delmar, un espacio para preservar la memoria de la ilustre poetisa barranquillera. Alberga su poesía, manuscritos, diplomas, condecoraciones y elementos como muebles, cuadros y enseres, así como una valiosa selección de videos y documentos disponibles para consulta en sala.

La biblioteca presta sus servicios al público en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.