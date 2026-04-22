La emoción del vallenato romántico vuelve a latir con fuerza. Brenda Arrieta, reconocida como “La dama del vallenato”, presenta su nuevo lanzamiento musical “Estar Enamorado” junto al acordeonero Danny Orozco, una versión renovada de uno de los clásicos más emblemáticos del inolvidable Binomio de Oro de América.

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Con esta apuesta musical, Brenda rinde homenaje a la legendaria agrupación que marcó generaciones, manteniendo la esencia sentimental de la canción, pero dándole un sonido fresco, actual y conectado con las nuevas audiencias.

“‘Estar Enamorado’ es una canción que ha tocado el corazón de muchas personas y para mí era un sueño poder interpretarla desde mi esencia. Quisimos hacer un homenaje con mucho respeto, pero también con una propuesta fresca, moderna y cercana a las nuevas generaciones. Este lanzamiento representa mucho en mi carrera y en mi amor por el vallenato”, expresó Brenda Arrieta.

El video oficial de esta nueva versión fue realizado con inteligencia artificial, convirtiéndose en una propuesta innovadora que mezcla tradición y tecnología para ofrecer una experiencia visual impactante y diferente.

“Queríamos que el video también sorprendiera, que fuera algo distinto, innovador y que conectara con el público desde lo visual. La inteligencia artificial nos permitió llevar esta historia a otro nivel sin perder la emoción ni la esencia romántica de la canción”, agregó la artista.

Desde el lanzamiento de La Dama en 2020, Brenda Arrieta ha venido consolidando su nombre como una de las voces femeninas más fuertes del vallenato, interpretando grandes éxitos del folclor y construyendo una identidad artística propia que hoy la posiciona con más fuerza en la industria musical.

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Con “Estar Enamorado”, Brenda no solo revive un clásico… también reafirma que el vallenato sigue más vivo que nunca y que su voz continúa conquistando corazones dentro y fuera de Colombia.