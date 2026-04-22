El talento artístico de Montería sigue dejando huella a nivel nacional. La Fundación Escuela Integral de Artes y Danzas del Sinú, Ballet Sinú, beneficiaria del Portafolio de Estímulos 2025 de la alcaldía de Montería, alcanzó un nuevo logro al destacarse en All Dance Internacional, una de las competencias de danza más importantes del país.

El certamen, que cuenta con presencia en cinco continentes, se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta, en el Teatro Cajamag, donde Ballet Sinú participó como representante de Montería con una delegación de 36 bailarinas, cuyas edades oscilan entre los 6 y 16 años.

Durante la competencia el grupo presentó 42 coreografías, logrando un resultado sobresaliente: 40 premios entre primeros, segundos y terceros lugares, consolidando así el alto nivel artístico y formativo del proceso cultural que se desarrolla en la ciudad, gracias a la estrategia del Portafolio de Estímulos, liderada por el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, a través de la Secretaría de Cultura.

“Nos llena de mucha alegría este reconocimiento al talento monteriano, y nos alegra aún más saber que la decisión de implementar el Portafolio de Estímulos para la cultura es sin lugar a dudas un acierto. Haber aportado desde la administración a este logro de la fundación, es realmente muy satisfactorio”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén tras conocer la noticia.

El equipo ganador estuvo liderado por el director Oliver Flórez, junto a las maestras Leibis Basabe, Kelly Morales y Lisbeth Méndez, quienes han sido fundamentales en la formación de las jóvenes artistas.

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento a la propuesta “Danza en dos mundos”, una innovadora fusión entre el porro y el ballet clásico, que obtuvo primer lugar en su categoría.

Este nuevo logro no solo ratifica el impacto de los estímulos culturales en el fortalecimiento del talento local, sino que también posiciona a Montería como una ciudad que impulsa y proyecta su riqueza artística a escenarios de alto nivel.