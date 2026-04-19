Este sábado 18 de abril finalizó en el Polideportivo Las Delicias, de la ciudad de Sincelejo, el Ranking G1 y Open Nacional de Taekwondo que se desarrolló desde el pasado jueves.

Las ligas de Córdoba y Bogotá se ubicaron en los primeros lugares del campeonato.

El Club Team Hwarangdo de Sahagún, Córdoba, fue el primero en el Open, mientras que en segundo lugar se ubicó Lanceros de Hwangyiongsa, de Corozal, Sucre, y el tercer puesto fue para el Club Koguryo, de Cereté, Córdoba.

Cortesía Eduardo Salcedo

Por su parte, en el Ranking G1 el campeón fue Bogotá, el subcampeón Santander y el tercer lugar lo ganó la Liga de Antioquia.

Este certamen deportivo, clasificatorio a Juegos Deportivos Nacionales 2027, lo organizó la Liga de Taekwondo de Sucre con el aval de la Federación Colombiana de dicha disciplina, y el apoyo de la alcaldía de Sincelejo que lidera Yahir Acuña Cardales.

Cortesía Eduardo Salcedo

Las delegaciones se fueron complacidas por la acogida y la organización del torneo y esperan regresar, como selección, a representar los departamentos en los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales Córdoba – Sucre 2027.