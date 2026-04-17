Luego de la visita realizada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara a la obra de la Calle Larga en el municipio de Sahagún, la gobernación de Córdoba lideró una reunión con la alcaldía municipal y el contratista para revisar el estado actual del proyecto y establecer compromisos que permitan agilizar su ejecución.

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El equipo técnico de infraestructura de la gobernación analizó los avances de esta intervención de 3,1 kilómetros que realiza la administración departamental, así como las dificultades presentadas, especialmente por las lluvias atípicas derivadas del frente frío el pasado mes de febrero, que han impactado el ritmo de la obra.

El gobernador Zuleta destacó la importancia de mantener un seguimiento constante y tomar decisiones que beneficien directamente a la comunidad.

“Después de la visita que hicimos, estamos tomando decisiones concretas. Lo que queremos es avanzar, habilitar tramos y que la gente sienta que la obra sigue caminando. Vamos a hacerle seguimiento permanente para cumplirle a Sahagún”, señaló el mandatario de los cordobeses.

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Cortesia Gobernación de Córdoba

Como resultado de la reunión acordaron que tramos estratégicos como el frente del cementerio, el frente de El Liceo y la calle 14, serán habilitados para el tránsito vehicular en un plazo aproximado de 45 días, mejorando la movilidad en estos puntos clave del municipio.

Asimismo, definieron que el siguiente frente de trabajo será abierto una vez queden habilitados los anteriormente mencionados.

Juan Gonzalo Bula, asesor de la Secretaría de Infraestructura departamental, resaltó el enfoque integral del proyecto. “Esta es una obra que va más allá del pavimento. Incluye la reposición de redes sanitarias, la construcción de andenes y la recuperación y ampliación del espacio público. Además, estamos garantizando condiciones de accesibilidad para todos los ciudadanos”, explicó.

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El proyecto contempla andenes con un ancho mínimo de 1,20 metros, así como rampas para personas en silla de ruedas y señalización podotáctil y arborización, facilitando la movilidad de personas con discapacidad visual o movilidad reducida.