La alcaldía de Montería y la Policía Metropolitana activaron una ofensiva integral contra los actores criminales más buscados en la ciudad, ofreciendo hasta $25 millones de recompensa por información que permita su captura y judicialización, bajo estricta reserva.

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Esta estrategia se articula con el refuerzo de las acciones tras el análisis reciente de la seguridad de la ciudad.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, sostuvo una reunión con el comandante y la subcomandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias y la teniente coronel María Rada, que acaba de asumir este mando, con el objetivo de evaluar el comportamiento del delito y definir medidas contundentes.

Entre las decisiones adoptadas se destacan el fortalecimiento de operativos en territorio, el impulso a la inteligencia policial y el avance en procesos investigativos para desarticular estructuras criminales.

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“Estamos enfrentando esta situación con total responsabilidad y decisión. No vamos a permitir que el delito gane terreno en Montería. Hemos tomado decisiones claras junto a la Policía para reforzar la seguridad, mejorar la capacidad de reacción y avanzar en investigaciones que nos permitan judicializar a los responsables”, expresó el alcalde.

Como parte de la estrategia, las autoridades divulgaron el cartel de los más buscados, que incluye a ocho actores criminales señalados de afectar la seguridad en la ciudad. La ciudadanía puede aportar información de manera confidencial con garantía de absoluta reserva a través de las líneas 3213947723 o 3203054295 y el correo electrónico memot.sijin@policia.gov.co.

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Entre los más buscados se encuentran: Alexánder Javier Arias Arcia, alias ‘Americano’; Carlos Andrés López Escobar, alias ‘Diablo’; Carlos Julio Arteaga Morales, alias ‘Gafas’; Rober Alexánder Martínez Velásquez, alias ‘Care Pollo’; César Camilo Cordero Arrieta, alias ‘Cristóbal’; John Fredy Hoyos Mejía, alias ‘Peca’; Johan Sebastián Gutiérrez Betancur, alias ‘Farid’ o ‘Esteban’; y Jean Carlos Álvarez Herazo, alias ‘Satanás’.

Cartel de los más buscados de Montería.

Más homicidios

El balance presentado por los oficiales de la Policía Nacional evidenció que en lo corrido de 2026 se han registrado 15 homicidios, frente a ocho en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de siete casos, equivalente al 88 %. En la zona urbana, los casos pasaron de cuatro a diez, y en la zona rural de cuatro a cinco.

A pesar del incremento en el número de casos, la tasa de homicidios en Montería se mantiene en 2,8 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 6,9, lo que indica que la ciudad continúa con niveles inferiores frente al contexto país.

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“Estos resultados nos obligan a redoblar esfuerzos. Por eso hemos establecido un trabajo permanente con la Policía Metropolitana, fortaleciendo la inteligencia, la investigación criminal y los operativos en territorio. Aquí no vamos a bajar la guardia”, agregó el mandatario de los monterianos.

Como parte de la respuesta institucional, en 2026 han realizado 388 capturas, entre ellas 116 por tráfico de estupefacientes, 37 por lesiones personales y 12 por porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, se han incautado 1.114 armas, de las cuales 1.090 corresponden a armas blancas y 24 a armas de fuego.

“Seguiremos trabajando sin descanso para proteger la vida de los monterianos. La seguridad es una prioridad absoluta de esta administración y vamos a actuar con toda la contundencia necesaria para garantizar la tranquilidad en cada barrio y corregimiento”, puntualizó el alcalde.

Las autoridades se mantendrán en sesiones permanentes de seguimiento, fortaleciendo las acciones de control, inteligencia e investigación criminal, e invitando a la ciudadanía a colaborar con información clave que permita avanzar en la captura de estos delincuentes.