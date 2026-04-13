El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, junto a los alcaldes de los municipios del departamento, lideró una mesa de trabajo para hacer seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el objetivo de garantizar mayor cobertura y continuidad en la prestación del servicio para los estudiantes cordobeses.

Lea también: Se endurecen los requisitos para el tránsito de motos y patinetas eléctricas en el país

Este encuentro contó con la participación del equipo directivo de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), encabezado por su director general, Sebastián Rivera Ariza; el subdirector general, Mauricio Sarmiento; y el equipo técnico de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Gobernación de Córdoba.

Durante la jornada de trabajo institucional se enfocaron en fortalecer las capacidades territoriales, optimizar la operación del programa y avanzar hacia la universalidad en la atención de la población estudiantil, garantizando la prestación del servicio durante los 180 días del calendario escolar.

Lea también: Estas son las identidades de las víctimas de la masacre en Maicao

El gobernador destacó la importancia de trabajar desde la realidad de cada municipio para lograr soluciones efectivas. “Estamos trabajando con la realidad de la situación de cada municipio para identificar qué podemos hacer de manera conjunta entre alcaldes y gobernación para garantizar la prestación del servicio. Aquí no buscamos quién lo hace bien o quién lo hace mal, sino tener una evaluación que nos permita prestar el servicio como se debe y cuando se debe”, anotó.

También analizaron estrategias para mejorar la eficiencia en la ejecución del programa en cada territorio, reafirmando el compromiso conjunto de brindar una alimentación oportuna, de calidad y continua a niños, niñas y jóvenes del departamento.

Lea también: Hinchas del Junior protagonizan disturbios en Asunción, Paraguay, y 12 de ellos resultan detenidos