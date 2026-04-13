Luego de horas de labores de verificación, las autoridades lograron identificar a cuatro de los cinco jóvenes que murieron en una incursión armada ilegal perpetrada en la mañana del domingo 12 de abril, en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

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De acuerdo con la información preliminar, las víctimas respondían a los nombres de Rodrigo Junior Molina Rodríguez, de 17 años, quien era conocido como Rodriguito; Camilo Perafán; Jassir Alain Manzur Sierra, de 21 años, natural de Venezuela, y Jesús Pana Daza.

Según reveló la Policía, tres de los jóvenes eran de origen wayuu (uno no está identificado) debido a que sus familiares retiraron sus cuerpos del lugar del atentado, aplicando sus usos y costumbres.

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La masacre

La Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía y el Ejército Nacional siguen en las labores de investigación para establecer los móviles de la masacre ejecutada en el barrio Villa Mery, así como la captura de sus responsables.

La información recopilada en el lugar de los hechos da cuenta de que hombres vestidos de camuflado y prendas militares llegaron en una camioneta de alta gama de color blanco, con armas fuego de largo y corto al alcance tipo fusil, con las cuales dispararon indiscriminadamente contra los jóvenes y huyeron.

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Teniendo en cuentas estas características, los peritos judiciales creen que la masacre pudo haber sido perpetrada por un grupo armado ilegal, en una zona que delinquen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin embargo, todo está bajo verificación.

Consejo de Seguridad este lunes

El alcalde de municipio, Miguel Felipe Aragón González, convocó para este lunes 13 de abril un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que participarán las autoridades competentes, con el fin de evaluar la situación y definir acciones concretas que permitan reforzar las labores de seguridad frente a este lamentable hecho.

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De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer lo ocurrido, utilizando los canales oficiales dispuestos por las autoridades, con garantía de absoluta reserva.