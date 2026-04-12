En las últimas horas se perpetró un atentado sicarial en el que perdió la vida un joven en el área rural del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

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La víctima fue identificada por las autoridades como Juan Mario Daza Blanchard, de 21 años, quien era estudiante del Instituto de Formación Técnica Profesional (Infotep).

El homicidio se registró en la noche de este sábado 11 de abril, en el corregimiento de Corral de Piedras, en el sur del departamento.

De acuerdo con la información preliminar, el mencionado se encontraba departiendo con amigos en una cancha de fútbol, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, sacó un arma de fuego, se le acercó, le propinó varios balazos y huyó junto a su cómplice.

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Malherido, Daza Blanchard fue auxiliado y trasladado por los presentes a la sala de urgencias de la Clínica San Juan Bautista, en la cabecera municipal, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó la inspección al cadáver. De igual manera, los investigadores adelantan las labores para establecer los móviles del homicidio.