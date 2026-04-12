Un nuevo hecho de violencia enciende las alarmas en el municipio de Barrancas, La Guajira, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un joven con múltiples heridas causadas con arma de fuego.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Jaider Enrique González Pineda, de 18 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien se desempeñaba como mototaxista.

El homicidio se registró en la mañana de este sábado 11 de abril, sobre la carretera nacional a la altura de la vereda Barrancón, en el área rural de la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, el extranjero se movilizaba en un motocarro, cuando fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le disparó en repetidas oportunidades tras obligarlo a detener la marcha del vehículo y huyó con rumbo desconocido.

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Se conoció que González Pineda quedó tendido al lado del motocarro, sin signos vitales. Transeúntes que se percataron de lo ocurrido alertaron a una patrulla de la Policía que llegó al lugar para acordonar la escena.

Posteriormente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal en el municipio de Fonseca.

Por su parte, la Policía local indicó que los móviles son materia de investigación por parte del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol.

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